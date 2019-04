A un año y seis meses del sismo que dañó sus instalaciones, El Círculo Teatral celebró su XV aniversario bajo la promesa de ser reconstruido, aunque aún no existe el capital económico para hacerlo.

En las inmediaciones del recinto ubicado en la calle Veracruz número 107 de la colonia Condesa, este domingo se reunieron personalidades de la comunidad artística teatral para llamar a las autoridades de la Ciudad de México a fin de que apoyen la reconstrucción del espacio.

“Seguimos igual, con nuestro inmueble fracturado, pero vivo”, expresó el actor Víctor Carpinteiro, quien junto con Alberto Estrella es propietario del lugar que abrió el 27 de marzo del 2004.

Deseo, de Víctor Hugo Rascón Banda, fue la primera obra que se presentó con las actuaciones de Ofelia Medina y Víctor Carpinteiro.

“La vida está hecha de pérdidas y ganancias. Hay pérdidas que duelen más porque no son sólo personales, sino comunitarias. El edificio de El Círculo Teatral se perdió en el sismo, pero no su espíritu y la prueba es que estamos reunidos en su honor”, externó Estrella.

El actor de cine, telenovelas y teatro comentó que no se ha llevado a cabo la demolición del inmueble porque no han recibido el apoyo necesario de las autoridades de esta ciudad.

“El edificio de al lado, en el número 109, posiblemente no esté en buenas condiciones; sin embargo, algunos departamentos están habitados. Hace unas semanas tuve cita con una autoridad para explicarle cuál era el problema y no se ha hecho un peritaje certero.

“Por fuentes fidedignas sabemos que estuvieron trabajando de noche para sacar escombros, lo cual no tiene que ver con lo que se puede hacer a plena luz.

“Por lo tanto, pido por favor que se revise porque, si no está bien, no podemos empezar con el proceso de reconstrucción, pues se trata del edificio que golpeó y lastimó a El Círculo Teatral”, indicó.

Alberto Estrella mencionó que están a la espera de que alguna autoridad les responda y les resuelva.

“La realidad es que no tenemos dinero porque durante todos estos años se invirtió en el recinto. Existen algunas empresas interesadas en ayudarnos, pero mientras no se solucione lo básico no podemos seguir adelante”, expresó.

Víctor Carpinteiro, en tanto, consideró que el foro debe renacer porque México se lo merece. Por ello agradeció el apoyo que le brinda el Foro Sylvia Pasquel al otorgar un porcentaje de su taquilla para la reconstrucción del sitio.

“Sabemos que tenemos amigos, pero después del sismo me sorprendí porque aparecieron tantas y tantas muestras de solidaridad y las mayores que recibimos fueron de nuestros compañeros actores y de compañías permanecieron en el anonimato”, explicó.

Durante la celebración del XV aniversario del recinto, personalidades del arte como Ofelia Medina, Horacio Franco, Luisa Huertas, Isaura Espinoza y Emoé de la Parra leyeron fragmentos de la “Cantata inconclusa”, de Medardo Treviño.

El acto se realizó de manera simultánea en diversas ciudades del país. Fue organizado por grupos en apoyo a El Círculo Teatral.