El primer actor mexicano Héctor Bonilla recibió un reconocimiento por sus más de 50 años de trayectoria en la escena mexicana, este domingo al finalizar la función de la obra Almacenados, la cual concluyó temporada en el Teatro de las Artes del Centro Nacional de las Artes (Cenart).

“Hoy aquí queremos ante todo darte las gracias, llenos de admiración con todo nuestro cariño. Gracias a ese estudiante de la Escuela Nacional de Arte Teatral que, a fuerza de tenacidad, dedicación y talento, fue trazando a lo largo de su vida, un camino paradigmático que queda abierto para las nuevas generaciones de actores”, expresó Ángeles Castro Gurría, directora del Cenart, al realizar el reconocimiento al actor.

Por su parte Juan Carlos Bonet, secretario ejecutivo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (Fonca), entregó un presente a Bonilla, en representación de la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero. “Te agradecemos todos los que hemos estado cerca de ti, y los que vendrán, en nombre de los que han hecho teatro en este país y los que haremos, porque eres un referente y lo serás toda la vida, querido maestro” puntualizó.

“Esta enorme satisfacción que me han prodigado me la llevo a lo más profundo de mi alma, estoy muy conmovido y quisiera que entendieran a qué grado me impacta este acto de parte de ustedes, ¡muchas gracias!” respondió Héctor Bonilla.

Héctor Bonilla es egresado de la Escuela Nacional de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL). Además de ser actor, ha incursionado como director de escena, productor y escritor. En 2019, la Secretaría de Cultura, a través del INBAL, rindió un homenaje al mexicano por sus 50 años dedicados al teatro, al cine y a la televisión, al entregarle el reconocimiento Trayectorias notables de las artes en México. Bonilla ha participado en más de 140 puestas en escena y figurado en otras tantas producciones en cine y televisión.

La entrega de este reconocimiento se llevó a cabo en el cierre de temporada de la puesta en escena Almacenados, original del dramaturgo español David Desola, que contó con las actuaciones de Sergio Bonilla y Fernando Bonilla, éste último también estuvo a cargo de la dirección y adaptación.