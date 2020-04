A lo largo de estos días, en los que la pandemia del Covid-19 está presente en México, se han presentado diversas denuncias por parte del personal médico y familiares de enfermos en las que se mencionan casos de Covid-19 que son diagnosticados como neumonías atípicas. Las autoridades de salud han asegurado que no se ocultan datos, pero más allá de eso, ¿cómo se puede explicar esta relación?

El doctor Daniel Pahua Díaz, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explica que las neumonías como tal se clasifican en dos grupos, las adquiridas en la comunidad y las hospitalarias. Independientemente de esto, se clasifican también por el tipo de agente que las causa, que puede ser bacteriano (Streptococo pneumoniae, Haemophilus influenza y Staphilococo aerus), viral (virus de gripe, rinovirus o influenza), o por algún hongo (Pneumocystis carinii). A éstas les llamamos típicas, porque son las que regularmente se presentan, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud y las guías de práctica clínica de la Secretaría de Salud.

Dependiendo del grado de severidad, hay algunos de estos casos que incluso se van con tratamiento a casa. “Estos son los que uno espera encontrar”. Por otro lado, cuando se encuentra otro tipo de neumonía, como la Legionella pneumophila, se clasifica como atípica, “porque no es lo que se encuentra en el común de las neumonías”.

Una enfermedad emergente

En estos momentos, los casos de infecciones por Covid-19 se podrían considerar como una neumonía atípica, porque finalmente es una enfermedad emergente. Esto con el tiempo, cuando haya un tratamiento específico, o una vacuna, podría migrar a neumonía típica, pues se seguirán presentando casos, pero ya se tendrá experiencia y se conocerá la frecuencia anual.

De aquí deriva la importancia de las pruebas que se hacen en la actualidad ante un agente desconocido. Para detectar los agentes virales, específicamente para la neumonía provocada por el Covid-19, dijo que hay dos pruebas, una para la detección del virus, la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), y para la detección de los anticuerpos, que se realizan con las pruebas de inmunoglobulinas (IgG, IgM e IgA).

“Esto nos lleva a reflexionar sobre la existencia de recursos y poder hacer diagnósticos referenciales para que la clínica (el diagnóstico que el médico realiza por síntomas, evaluación de agentes y frecuencia) esté respaldada en tiempo y forma”.

Debemos tomar en cuenta que hay muchas neumonías atípicas que se presentan porque no se pudo reconocer el agente, también porque se están integrando procesos virales que pueden complicarse con un bacteriano. En esta tardanza es donde los casos de Covid-19 probablemente al principio estén siendo diagnosticados como neumonías atípicas, concluyó Pahua Díaz.

En este sentido, el médico Ricardo Enrique González Rosas, neumólogo pediatra, explica que desafortunadamente en nuestro país (aunque no es un problema exclusivo de México) no se tiene el número suficiente para hacer pruebas de manera rápida y si se muere un paciente no se puede dejar sin diagnóstico, por lo que es común que se determine como una neumonía atípica. “Con la pandemia, nos estamos quedando cortos en diagnósticos”.

El doctor González Rosas además coincide en que el nuevo coronavirus también entra en un cuadro atípico, pues no todos los pacientes van a tener manifestaciones pulmonares inmediatamente y, sobre todo, no van a ser de gran letalidad.

Agregó que “la realidad es que, si hacemos un recuento, con la experiencia del brote en China del SARS en el 2003, ellos empezaron a denominar todos los decesos que tuvieron de ese nuevo virus como neumonías atípicas, y las denominaron así para darle un diagnostico a algo a lo que no se sabe con lo que se están enfrentando”. Por lo que la relación entre el Covid-19 y neumonías atípicas era algo que se podía esperar.

La UNAM se deslinda de la guía publicada por el Consejo de Salubridad

El pasado fin de semana, el Consejo de Salubridad General hizo público un documento titulado Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica (publicada en este espacio) mediante la cual se establecen las disposiciones que orientarán las decisiones del personal médico en caso de que el sistema de salud se vea sobrepasado por la pandemia de la Covid-19.

Al respecto, la UNAM considera importante hacer la siguiente precisión:

1.- De acuerdo con los artículos 15 de la Ley General de Salud y tercero del Reglamento Interior del propio Consejo, corresponde a la Universidad Nacional, específicamente al rector, uno de los asientos destinados a los Vocales Titulares.

2.- Ni la UNAM ni su rector, doctor Enrique Graue Wiechers, han sido convocados a sesión plenaria alguna para el análisis, discusión y eventual aprobación de dicha guía.

Por tanto, la UNAM se deslinda de los términos y del contenido del referido documento. (Comunicado de la UNAM)

[email protected]