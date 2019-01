La casa de Sergio Pitol Demeneghi (Puebla 1933-Xalapa 2018), Premio Cervantes 2005, ha sido puesta en venta por la familia del escritor como “una llamada de atención a toda la comunidad cultural”, debido al desinterés de las autoridades estatales y universitarias de Veracruz por convertir el inmueble de la calle de Pino Suárez 11, en Xalapa, en un centro cultural y museo, dice a El Economista, su sobrina Laura Demeneghi.

La casona de 1,100 metros cuadrados que habitó Pitol en la capital veracruzana desde 1989 hasta su deceso en abril del 2018, “merecía transformarse en una casa museo; era lo más idóneo para honrar su memoria, pero las autoridades culturales de este país no fueron sensibles a este proyecto”, asegura Demeneghi.

El proyecto pretendía además que la biblioteca del escritor, conformada por cerca de 10,000 volúmenes, que había sido donada por el propio Pitol a la Universidad Veracruzana, permaneciera en el inmueble conservando su disposición original. Demeneghi acusa que el proyecto se frustró ya que “la rectora Sara Ladrón de Guevara nunca mostró interés, nunca quiso recibirme ni escuchar la propuesta, como tampoco el alcalde de Xalapa, Pedro Hipólito Rodríguez, ni el gobernador Miguel Ángel Yunes, ni las autoridades culturales del estado”.

“Es una lástima; a mí me duele más por mi tío que las autoridades no hayan sido sensibles a un proyecto cultural como este, que es lo menos que él se merecía y lo que necesitaba la ciudad. No vendemos la casa por dinero, sino como protesta y llamada de atención a toda la comunidad cultural, para que nunca vuelva a pasarle a ningún escritor lo que le pasó a mi tío, que lo tuvieron en el abandono y solo les interesaba lucrar con su nombre y su prestigio”, lamenta la sobrina.

El inmueble de Pino Suárez 11 luce ahora en su fachada un letrero que dice “Venta”, lo que parece ser el colofón del viacrucis judicial que libró la famillia Demeneghi desde el 2014 por cuidar de Sergio Pitol durante sus últimos años, cuya custodia legal fue cedida al DIF estatal de Veracruz tras un juicio de interdicción, por la enfermedad mental que padecía el escritor. Laura Demeneghi asegura que los libros han sido entregados ante notario a la Universidad Veracruzana para su cuidado y administración, como fue el deseo de su tío, y la casa ha sido vaciada para ponerla a la venta, pero nunca se supo qué pasó con sus valores, como la Medalla del Premio Cervantes, las colecciones de relojes y de plumas Mont Blanc y otros objetos de valor que poseía el escritor; hasta el guardarropa fue robado de su casa durante el tiempo en que Pitol estubo bajo la tutela del estado.

“Fueron cinco años de una lucha encarnizada por cuidar a mi tío, por cuidar su nombre y su patrimonio”, dice Laura. “Me duele más que a nadie esta decisión, pero ya está tomada y considero que lo que le pasó a mi tío debe de cimbrar a la comunidad cultural”.

“A lo mejor Alejandra Frausto (secretaria de Cultura federal) no tiene ni idea de lo que está pasando con la cultura aquí en Veracruz, y ojalá que esto sirva para que nos voltee a ver, y que ponga solución”. concluye.

