Históricamente las autoridades no han cumplido con sus obligaciones para la gestión integral de los residuos, mismas que desde hace 16 años están incluidas en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, el aprovechamiento y reciclaje en las ciudades no está sucediendo, por ello el Centro de Investigación sobre Biodigestión Anaerobia, Residuos Urbanos, Agua, Energía Verde y Composta, A.C. y México, Comunicación y Ambiente, A. C. crearon un proyecto para que aspirantes a cargos públicos locales, estatales y federales puedan recibir una introducción y asesoría de manera gratuita sobre las problemáticas ambientales más preocupantes de México, incluyendo la prevención y gestión de residuos, economía circular, compostaje, gestión, ahorro y tratamiento de agua, entre otros.

En entrevista, Carlos Álvarez Flores, presidente de México, Comunicación y Ambiente, asegura que como sociedad tenemos también la responsabilidad de participar de las acciones, pero quien sienta las bases para que esto pueda suceder con regulaciones y manejo, son los gobiernos locales y los ayuntamientos, por ello se decidió la creación de este curso.

En tres días, con una hora de su tiempo por día y en la noche, los candidatos reciben una gran cantidad de información que pueden poner en práctica una vez que accedan a los cargos. “ Estos son temas específicos que no tienen por qué saber los candidatos, requerirían de asesores y estos cuestan, por eso queremos contribuir con nuestra experiencia, que tengan una pequeña introducción de los grandes problemas ambientales que no están resueltos en nuestro país”.

El programa

El ingeniero Álvarez Flores explica que en este taller se habla desde cosas básicas como la caracterización de la basura de sus municipios, es decir, cuánta es la fracción orgánica, identificar los materiales como PET, bolsas de plástico, aluminio, cristal, acero, textiles, entre otros residuos, sobre eso, posteriormente pensar qué hacer con los no reciclables.

Otros temas son el tratamiento de aguas y su aprovechamiento, rellenos sanitarios, residuos electrónicos, economía circular, y las diferentes respuestas y opciones que se han dado al respecto; también se busca hacer consciencia de la realidad que viven nuestras ciudades respecto a la gestión de basura, para después mostrar las distintas soluciones que han surgido de la investigación, sobre todo herramientas tecnológicas y en función del tipo de residuo.

Un ejemplo es el proyecto denominado La mosca negra soldado, es un proyecto de investigación que se lleva a cabo en la Universidad Autónoma de Querétaro, lo que hace esta mosca es que cuando se posa sobre la materia orgánica, deposita unas larvas, estas se reproducen y generan materia proteínica, que puede ser utilizada como alimento para ganado.

Finalmente uno de los puntos importante del curso es escuchar a los candidatos para aclarar dudas y encaminarlos a soluciones claras y reales, acercarlos con las personas que pueden ayudar en las soluciones, hacer vínculos y buscar proyectos viables. “El objetivo es que cuando esos candidatos lleguen a ocupar sus funciones, ya tengan una idea básica de lo que hay que hacer con los residuos y el agua (...) Hasta ahora ya se ha dado el taller a dos grupos y el resultado ha sido exitoso pues al final los candidatos han participado con muchas dudas e inquietudes que han sido atendidas, hemos tenido que extender los tiempos por esas charlas y eso nos da mucho gusto”.

nelly.toche@eleconomista.mx