En California, Estados Unidos, el gobernador Gavin Newsom declaró el estado de emergencia tras la muerte de un hombre de 71 años que probablemente había sido expuesto al nuevo virus en un viaje de crucero el mes pasado.

La primera víctima mortal por coronavirus en California, donde se registran 53 casos confirmados, había hecho la ruta en el Grand Princess y falleció poco después de desembarcar. Otro pasajero está también infectado.

Funcionarios de salud realizaron este jueves pruebas a bordo de un crucero varado en la costa de San Francisco, con casi 3,500 personas, para determinar si hay casos positivos de coronavirus a bordo.

Mientras tanto en Los Ángeles, el mayor sindicato de enfermeros de Estados Unidos denunció este jueves la falta de preparación de muchos hospitales para enfrentar la epidemia del nuevo coronavirus.

Los enfermeros trabajan sin el equipo de protección necesario y carecen de conocimientos y entrenamiento sobre esta enfermedad, que comienza a propagarse en el país, dijo la directora del National Nurses United (NNU), Bonnie Castillo.

“Hasta el día de hoy (jueves), más de 80 de nuestras enfermeras afiliadas han estado en cuarentena”, dijo en una conferencia de prensa en California.

La NNU hizo una encuesta nacional el mes pasado, en la que participaron más de 6,500 enfermeros.

Los resultados fueron “verdaderamente inquietantes”, dijo Jane Thomason, especialista en higiene del sindicato. “Muestran que un gran porcentaje de los hospitales de nuestra nación no está preparado para tratar con seguridad el Covid-19”.

Por otro lado, el Congreso de Estados Unidos aprobó un plan de emergencia de 8,300 millones de dólares para financiar la lucha contra el nuevo coronavirus en ese país.

Europa y Asia

En Italia, que ha sido el país europeo más golpeado por la enfermedad, la cifra de muertos llegó a 148. Autoridades de sanidad en ese país informaron que de igual manera los ciudadanos deben ponerse en cuarentena como medida precautoria.

Suecia también informó del primer deceso en su país y España sumó el tercero, al tiempo que elevó su cifra de infectados a 220. Francia, por su parte, informó de siete personas fallecidas y 423 están infectadas.

En otros países del mundo, como Alemania, reportaron 109 nuevos casos, elevando su cifra de infectados a 349; en Irán 107 nuevos infectados y un total de 3,153 personas contagiadas en la república islámica. En Corea del Sur el aumento por coronavirus llegó a 6,088 casos y 40 nuevos decesos.

Epidemia puede ser contenida

La epidemia por el coronavirus Covid-19 que se propaga por todo el mundo puede ser contenida y controlada, indicó el jueves la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero sólo con una respuesta concertada de todos los gobiernos.

Según la AFP, a nivel global la epidemia ha producido 97,616 casos conocidos, incluidas 3,347 muertes en 85 países y territorios.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, expresó su preocupación por el creciente número de países con casos, especialmente aquellos con sistemas de salud más débiles, y pidió a los gobiernos recurrir a todos los ministerios para combatir el virus.

Adhanom Ghebreyesus afirmó que la situación actual no equivalía a una pandemia, pero su agencia de las Naciones Unidas usaría el término si y cuando llegara el momento.

“Si llegamos ahí, lo diremos, no hay problema en absoluto. Basado en la ciencia y la evidencia”, dijo Tedros en una rueda de prensa en Ginebra.

El 30 de enero, la OMS declaró el brote que se originó en China como una emergencia internacional. No tiene una clasificación formal para declarar una pandemia por enfermedades que no sean influenza. Covid-19 es un nuevo coronavirus, no gripe.

Latinoamérica, débil

Por otro lado, especialistas señalan que Latinoamérica tiene una resiliencia médica sumamente débil ante una eventual pandemia de coronavirus, para el cual los científicos aún no hallan cura, por lo que sólo queda usar la práctica preventiva más antigua y efectiva del mundo contra las enfermedades: lavar las manos con agua y jabón, pero ése es un gran problema en la región, advierte Luis Luján Cárdenas, sociólogo y especialista en Comunicación para el Ecodesarrollo. (Con información de AFP, Reuters y Notimex)