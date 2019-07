“No se debe legislar en contra del empleo. La industria del doblaje mexicana es exitosa y de reconocimiento mundial y cosas como éstas (ley antidoblaje) son como si hubiera un departamento de cómo fastidiar lo que México produce muy bien”, señaló en entrevista Carlos Sánchez, vicepresidente del Consejo de Empresas Mexicanas de la Industria del Doblaje (CEMID).

El CEMID representa empresas líderes del sector como: Caaliope Dubbing & Distribution, Dubbing House, Labo y Macías Group.

Gran revuelo causó la nota “AMACC pide prohibir doblaje al español de películas en México”, donde se dio a conocer que la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) propuso revivir el artículo 8 de la Ley Federal de Cinematografía que estipula: “las películas serán exhibidas al público en su versión original y, en su caso, subtituladas en español, en los términos que establezca el reglamento. Las clasificadas para público infantil y los documentales educativos podrán exhibirse doblados al español”.

De inmediato, la AMACC y la Asociación Nacional de Actores (ANDA) trataron de desmentir la información; sin embargo, la intención de la AMACC es echar a andar una ley antidoblaje que prohibiría proyectar películas dobladas al español, con la excepción de películas infantiles, documentales y ahora proponen también en lenguas indígenas.

“¿A quién beneficia esto? Pues a países que doblan como Argentina, Chile, Colombia que están felices con lo que pasa en México con este tema. Imagina que se apruebe la ley, un estudio de cine diría: ‘vamos a dejarlo así, no hagamos doblaje en México y vamos a otros países donde sí se permite, nos ahorramos el dinero’, y entonces los actores mexicanos de doblaje se van quedar sin trabajo”, añadió.

El doblaje de películas en México representa para la industria más de 50% de sus ingresos, por lo que la iniciativa de la AMACC, presidida por el cineasta Ernesto Contreras, los afectaría.

“Es lo que se exporta con más orgullo. Llevamos décadas doblando películas con mucha calidad y hay que pensar en los adultos mayores o gente que tiene dificultades para leer subtítulos, que buscan las películas dobladas y las disfrutan. No estamos de acuerdo con la propuesta, es, repito, dañar algo que funciona muy bien”, dijo Carlos Sánchez.

El 6 de marzo del 2000, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió concederles el amparo a las empresas distribuidoras de películas contra lo establecido en el artículo 8 de la ley de cinematografía, por lo que, desde entonces, los grandes estudios de Hollywood lanzan películas dobladas al español sin problemas, ya que jurídicamente es un tema resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El amparo protege a los distribuidores de la aplicación a la letra del artículo 8 actual

“La industria de doblaje da mucho trabajo, es reconocida y trabajamos con estudios de cine mundiales, no son criminales (...) No entiendo por qué quieren prohibirlo”, opinó el entrevistado.

“Un país que atenta contra el empleo de sus ciudadanos en una industria que es altamente reconocida debe preocuparnos a todos, porque esto parece una persecución contra la industria”, finalizó Carlos Sánchez, vicepresidente del Consejo de Empresas Mexicanas de la Industria del Doblaje.

Por otra parte, la Asociación Nacional de Actores envió el siguiente mensaje: “La ANDA se pronuncia y trabaja contra toda propuesta que implique discriminación y atente contra el trabajo y desarrollo de la industria del doblaje mexicano”.

Por su parte, Marco Treviño, dirigente de la ANDA, escribió: “Estamos haciendo todo para que la propuesta mencionada por un miembro de la AMACC no prospere. Estamos atentos y trabajando para fortalecer la industria del doblaje. Tenemos claro el contexto, los retos y las oportunidades, créeme que esa propuesta no se aprobará igual como no se aprobó en el pasado”.

La iniciativa contra el doblaje de películas en español se presentó a la Comisión de Cultura y Cinematografía, donde el diputado federal Sergio Mayer es presidente, y quien convocó a la comunidad para modificar la Ley Federal de Cinematografía.

La próxima reunión se programó para el 31 de julio donde se tocarán distintos temas.

Bienvenido el debate; un proceso sin precedente: diputado Sergio Mayer

Ante la polémica desatada en el foro convocado por la comisión que encabeza, el diputado Sergio Mayer Bretón, emitió un comunicado en los siguientes términos: “En estos días, ya se observa parte del debate público de algunas propuestas como la que presentó la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas sobre el doblaje y ha llamado la atención de los profesionales del ramo; esto es ilustrativo de la necesidad de que se dé a conocer ampliamente aquello que se discute en la mesa para que, con la participación de todos, prevalezca el consenso y la inclusión”. En ese sentido, dijo, “me congratulo de que se acerquen los profesionales del doblaje y participen porque son un sector fundamental a quienes hay que apoyar”, señaló Sergio Mayer en un comunicado.

“Estamos llevando a cabo un proceso sin precedentes en el diseño y elaboración de una propuesta legislativa para la cinematografía, a través del parlamento abierto, y confío en que la sociedad en su conjunto, gobiernos, organizaciones, la propia industria y todos las expresiones políticas en el legislativo estemos a la altura de este reto para mejorar las condiciones del cine en el país”, concluyó el presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía, por lo que llamó a todos los interesados a participar con responsabilidad, sin vetos y propositivamente.

En números

La industria mexicana del doblaje tiene un valor estimado de más de 60 millones de dólares y recibe una inversión anual de 7 millones de dólares para su mantenimiento y mejoramiento. El sector genera alrededor de 7,000 empleos directos e indirectos y forma parte de las industrias creativas, en las que México juega un papel preponderante al ser el país número uno en exportaciones de bienes creativos a América Latina. (CEMID).

