Beyoncé, Adele, Lizzo, Harry Styles, Kendrick Lamar y Abba, entre los nominados para los premios Grammy

La superestrella del pop Beyoncé lideró el martes el grupo de músicos nominados a los premios Grammy, estableciendo un enfrentamiento con Adele, Harry Styles y otros para el premio principal de álbum del año.

Beyoncé obtuvo nueve nominaciones a los máximos galardones de la música. Con ello, en su carrera alcanza un total de 88, empatando con su marido Jay-Z como la artista más nominada en la historia de los Grammy.

Su álbum "Renaissance" competirá por el de mejor álbum del año con "30" de Adele, "Harry"s House" de Harry Styles y "Special" de Lizzo, entre otros.

El rapero Kendrick Lamar, también candidato a álbum del año por "Mr. Morale & The Big Steppers", recibió ocho nominaciones, seguido de Adele y la cantautora Brandi Carlile con siete cada una.

Las nominaciones establecen una revancha entre Beyoncé y Adele, que ganó el álbum del año en 2017. Adele dijo desde el escenario que creía que el premio debería haber sido para "Lemonade" de Beyonce.

En la categoría de Mejor Interpretación Alternativa competirán Florence & The Machine con "King", Big Thief con "Certainty", Arctic Monkeys con "There Better Be a Mirrorball", Yeah Yeah Yeahs con "Spitting Off The Edge Of The World", y Wet Leg con "Chaise Longue".

En la categoría de Mejor Álbum Alternativo competirán Arcade Fire con "WE", Big Thief con "Dragon New Warm Mountain I Believe In You", la islandesa Björk con "Fossora", Wet Leg con su álbum homónimo y Yeah Yeah Yeahs con "Cool It Down".

En la Cateogría de Mejor Álbum Alternativo Latino fueron seleccionados: "El Alimento" de Cimafunk, "Tinta y Tiempo" de Jorge Drexler, "1940 Carmen" de Mon Laferte, "Alegoría" de Gaby Moreno, "Los Años Salvajes" de Fito Paez y "Motomami" de Rosalía.

El reggaetonero puertorriqueño Bad Bunny competirá en dos categorías, entre ellas la codiciada Álbum del año con su exitoso "Un verano sin ti". Con el reconocimiento, el género latino consolida su expansión saltando fuera de las categorías urbanas.

En las categorías latinas destacan también el astro del género Daddy Yankee, con su álbum de despedida "Legendaddy", así como los cantantes Maluma, Fonseca y Jorge Drexler.

La española Rosalía consiguió dos nominaciones, una de ellas para su revolucionario video vertical grabado para TikTok como parte de su exitoso "Motomami".

La 65ª edición de los premios Grammy se celebrará el 5 de febrero en Los Ángeles, en lo que promete ser una de las más espectaculares galas de la Academia de la Grabación.

La leyenda del R&B Mary J. Blige competirá en seis categorías con su "Good Morning Gorgeous".

El rapero Future y DJ Khaled también conquistaron seis nominaciones, al igual que la estrella del pop Harry Styles, quien también está en liza por el Álbum del año.

La Academia, integrada por artistas, compositores e ingenieros, también honró a estrellas de la escena musical como Bonnie Raitt, Willie Nelson y ABBA con varias nominaciones.

Habituales de los Grammy en las categorías globales, como Angelique Kidjo y Burna Boy, también fueron nominados, mientras que la boy band surcoreana BTS —que a principios de año declaró que se tomaba un descanso— volverá a competir por su primer gramófono.

Y no serían los Grammy sin algunas sorpresas: la leyenda Neil Young competirá con estrellas como Adele, Billie Eilish y Justin Bieber por el premio a la mejor película musical.