Aspectos sobre la educación en México en 5 gráficos

La Covid-19 llegó y sacó de las aulas a millones de estudiantes, que tuvieron que adaptarse a tomar clases, hacer tareas, realizar prácticas, hacer educación física y danza en los rincones de sus casas o en los lugares de trabajo de sus padres y madres.

A través de la televisión, de una tablet, de un celular o de una computadora, muchos alumnos de todos los niveles educativos terminaron un ciclo escolar y empezaron otro. Muchos otros, ni siquiera terminaron y si terminaron no lograron inscribirse en el siguiente.

En México, ya antes de la pandemia, la educación era insuficiente y desigual y su calidad era difícil de medir. Con la información estadística que se ha producido -que no ha sido mucha- se puede empezar a sospechar que las brechas de acceso a la educación se han profundizado, que el nivel de aprendizaje está en riesgo y que el rezago educativo creció de manera importante.

Aquí te mostramos algunas de las cifras más actualizadas en materia educativa en cinco gráficos.

Rezago educativo

Al corte del 2020, con estimaciones elaboradas por el Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo) el 19.2% de la población estudiantil presenta rezago educativo, lo que implicó un aumento de 0.2 puntos porcentuales.

El rezago educativo refleja la cantidad de niños y jóvenes que por sus edades tendrían que haber concluido la educación obligatoria, pero no lo han hecho. Aunque hay diversos niveles y tipos de rezago educativo, este indicador refiere principalmente al "atraso" o "deserción" en la vida escolar.

Se observó, que en términos absolutos el total de personas que presentan rezago educativo pasó de 23.5 millones a 24.4 entre 2018 y 2020.

Gran parte de este incremento se puede explicar por la modificación del mercado laboral y de la composición económica de los hogares; muchos estudiantes tuvieron que abandonar la escuela, pausarla definitivamente o simplemente no pudieron aprobar en tiempo y forma por falta de recursos materiales, emocionales o cambios en sus esquemas de aprendizaje.

Brechas educativas

La educación que reciben los estudiantes de primarias en la ciudad de Monterrey no es ni siquiera similar a la que reciben los estudiantes del mismo nivel en Villaflores, una pequeña localidad en Chiapas. Pero las brechas de desigualdad no sólo son regionales, de hecho, éstas no son las más amplias.

La brecha más grande se presenta en el "tipo de escuela" y las cifras que colectó la prueba PISA 2018 (la más reciente) lo revelan: no importa la región, ni el grado de curso, las escuelas privadas presentan mejores resultados en comparación con las públicas.

Por ejemplo, mientras 6 de cada 10 profesores en escuelas privadas están completamente certificados, esta cifra se reduce a la mitad (3 de cada 10) en las escuelas públicas. Adicionalmente, el personal docente también gana en cantidad. Por cada 30 alumnos, hay un profesor asignado en las escuelas públicas; para las privadas la relación es de 14 estudiantes por profesor.

Una de las consecuencias más graves de estas enormes brechas en la educación es que ponen en amplia desventaja a quienes no tuvieron posibilidades de pagar su educación en términos de aprovechamiento académico, contenidos o técnicas de aprendizaje. Y en consecuencia reduce significativamente el nivel de movilidad social de los estudiantes.

Acceso a internet

La llegada de la pandemia y los confinamientos implicaron el traslado inmediato de las clases a la modalidad a distancia, en la mayoría de los casos a través de canales virtuales como videollamadas o conferencias, pero en muchos otros casos a través del televisor.

Esto implicó también un impacto para miles de estudiantes que no cuentan con acceso efectivo a internet. En México la conectividad no es universal, aunque en los años recientes se ha avanzado en llevar internet a más personas, apenas el 72% de la población internauta cuenta con este servicio en su hogar, de acuerdo con cifras de la ENDUTIH 2021 del Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía).

Adicionalmente, casi 4% de quienes utilizan internet lo tiene que hacer fuera de casa.

Esto refleja que todavía cerca del 25 de cada 100 mexicanos adultos está fuera del derecho efectivo a la conectividad a través de internet. Y la cosa se pone peor si se analiza por región: mientras el 81.6% de la población en zonas urbanas utiliza internet, la cifra cae hasta 56.5% en regiones rurales.

Por su parte, el 91.2% de los hogares mexicanos sí cuenta con un televisor en el hogar.

Ante esta realidad, la Secretaría de Educación Pública (SEP) impulsó las clases a distancia a través de televisión abierta. Durante los periodos de educación a distancia o esquema híbrido se transmitieron sesiones pregrabadas para todos los niveles de educación básica.

Al no ser una clase en vivo, los estudiantes no tenían opciones para detener con preguntas, precisiones o participaciones individuales. Será importante observar los resultados de próximas evaluaciones académicas para contrastar resultados en el aprovechamiento académico de los estudiantes, especialmente los que tuvieron más obstáculos para conectarse.

Acoso en las escuelas

El acoso o bullying es una de las problemáticas sociales más importantes al interior de las escuelas y centros educativos. Pese a ello, otro de los grandes problemas es la dificultad para identificar el acoso escolar y cuantificarlo, además de una producción de estadísticas al respecto casi escasa.

Las cifras más recientes con las que se cuenta son las obtenidas de la prueba PISA 2018, y de hecho, México junto con Perú resultaron ser los países con los niveles más bajos de alumnos que han sufrido bullying, al menos en la región de América Latina.

En México, 2 de cada 10 estudiantes han sido víctimas de algún tipo de acoso escolar, y la mayoría de ellos está de acuerdo en que esta situación impacta en algún nivel su desempeño escolar.

Aunque es una cifra positiva, si se compara con los resultados de Argentina donde el 32.4% de los estudiantes han sufrido bullying, todavía es una cifra que preocupa y una situación que debe ponerse en el centro de las discusiones sobre las políticas públicas en educación.

Destino laboral desde la educación

Otra de las situaciones que se observa en México en comparación con otras economías similares de la región y del mundo es que el hecho de no haber alcanzado la educación superior (licenciaturas o posgrados) no impacta de manera tan significativa el nivel de ocupación.

En México la tasa de desempleo para jóvenes de entre 25 y 34 años (en edad universitaria) que tienen un nivel educativo menor a preparatoria es de 4.2%, mientras que en Colombia y Costa Rica llega a 11.0 y 16.9% respectivamente, de acuerdo con cifras de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).

Y aunque en términos generales parece una buena señal que no se castigue tanto el nivel educativo en el mercado laboral, todavía queda pendiente evaluar las condiciones de los empleos a los que acceden estos jóvenes que no alcanzaron la educación universitaria en "tiempo y forma".

Una de las preocupaciones más grandes en materia de desarrollo social con la llegada de la Covid-19 es y sigue siendo el impacto en la educación de los niños, adolescentes y jóvenes del país. Los indicadores sugieren que las problemáticas ya existentes antes de pandemia podrían haberse profundizado.

ana.garcia@eleconomista.mx