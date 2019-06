Los doctores Adolfo Martínez Palomo, expresidente de la Academia Mexicana de Ciencias y Juan Ángel Rivera Dommarco fueron anunciado como ganadores en la categoría de Trayectoria en Investigación de los Premios Carlos Slim en Salud 2019, que tienen como principal objetivo reconocer la labor de quienes de manera individual y colectiva se dedican a buscar soluciones innovadoras para los problemas de salud en América Latina.

El doctor Martínez Palomo, investigador emérito del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular del Centro de Investigación y Estudios Avanzados, mencionó durante el anuncio que el estudio de la amibiasis, que ha sido una de sus principales líneas de investigación, es un ejemplo de cómo la ciencia ha ayudado a resolver problemas del país.

“Esta enfermedad estaba presente en nuestro país de manera importante desde el siglo XVIII, en especial en la Ciudad de México; en los hospitales del país era común encontrar enfermos con absceso hepático provocado por la amiba Entamoeba histolytica, de la que prácticamente no se sabía nada sobre su biología, ni de la patología de la enfermedad”.

Por su parte, el doctor Juan Ángel Rivera Dommarco, también integrante de la AMC e investigador del Instituto Nacional de Salud Pública, dijo que estamos viviendo una etapa de retroceso histórico en lo que se refiere a la valorización de la ciencia, ya que existen líderes internacionales y amplios grupos de la población que desprecian la evidencia científica, tal es el caso de los que niegan el cambio climático o quienes están a favor de los movimientos antivacunas.

“Sin investigación científica no hay innovación y así no puede haber prosperidad, sin evidencia científica no pueden existir políticas públicas que nos ayuden a combatir la pobreza y lograr que la salud llegue a los más necesitados. Es así que la evidencia científica nos permite alinear todas las acciones para que se mejore la situación de la población”, sostuvo.

El galardón se entregará este miércoles en el Museo Soumaya.