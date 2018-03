A nadie se le hubiera hecho raro que Haruki Murakami, Philip Roth o el poeta sirio Adonis se llevarán el premio Nobel de Literatura 2016, lo que sí sorprendió a la comunidad internacional fue que el galardonado con esta distinción fuera el popular cantautor estadounidense Bob Dylan. La Academia Sueca reconoció la tradición de la canción folclórica de Estados Unidos con lo que acercó a las nuevas generaciones y dejó de lado los formalismos intelectuales.

En el caso de México, quizá lo más relevante de este 2016 haya sido que un director de cine mexicano se llevó por tercera ocasión consecutiva el premio Óscar a mejor dirección. En esta edición de los premios de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Estados Unidos, el director Alejandro González Iñárritu conquistó por segunda vez consecutiva la estatuilla dorada, luego de que el año pasado también la consiguiera y de que en el 2014, este galardón se lo llevara Alfonso Cuarón.

En el terreno de las ciencias, el descubrimiento de las ondas gravitacionales, a un siglo de su teorización por parte de Albert Einstein, ha abierto una infinidad de nuevas puertas a la investigación de los elementos que conforman nuestro universo.

1. Bob Dylan, premio Nobel de Literatura 2016

Nadie esperaba que el premio más importante de las letras a nivel mundial le fuera concedido a un músico, pero el cantautor estadounidense Bob Dylan se llevó el Premio Nobel de Literatura 2016. La decisión de la Academia Sueca, la cual dijo que Dylan "ha creado nuevos modos de expresión poética dentro de la gran tradición de la música estadounidense", levantó una intensa polémica en la opinión pública internacional. Para muchos, el galardón es un merecido homenaje a un autor que ha rescatado el carácter oral de la poesía y la ha llevado a los oídos de varias generaciones en todo el mundo. Para otros, el Nobel debió haber sido concedido a uno de los autores cuya obra se ha consolidado en varios volúmenes, como Philip Roth o Haruki Murakami, y no a un compositor popular.

El inglés Oliver Hart y el finlandés Bengt Holmström se llevaron el premio Nobel de Economía 2016 por su contribución a la teoría de los contratos, mientras que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se hizo acreedor al Nobel de la Paz por su labor en la culminación del conflicto armado entre el gobierno de aquel país y las FARC. En el terreno de las ciencias exactas, los científicos británicos David Thouless, Duncan Haldane y Michael Kosterlitz fueron galardonados con el premio Nobel de Física, por sus descubrimientos sobre el comportamiento de la materia exótica y el francés Jean-Pierre Sauvage, el escocés J. Fraser Stoddart y el holandés Bernard Feringa ganaron el Nobel de Química por su trabajo en el desarrollo de máquinas moleculares. Por su parte, el investigador japonés Yoshinori Oshumi se hizo acreedor del premio Nobel de medicina por sus investigaciones sobre los mecanismos de la degradación y el reciclaje de los componentes de las células.

2. El Óscar es para México

Pese a las críticas del ahora presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, por tercera ocasión consecutiva, un mexicano se llevó el Óscar a mejor director, en la edición 88 de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, este 2016. Alejandro González Iñárritu consiguió por segunda vez hacerse con la estatuilla por su trabajo en el filme The Revenant, después de haber ganado este galardón en el 2015 con Birdman, y de que Alfonso Cuarón conquistara a la academia con Gravity en el 2014. Emmanuel Lubezki es otro de los asiduos ganadores de este reconocimiento y este año no fue la excepción, con tres galardones en tres años, el fotógrafo mexicano es el premiado que más veces de manera continua ha ganado un Óscar.

La actuación de Leonardo DiCaprio en The Revenant le hizo al fin acreedor al Óscar a mejor actor después de cuatro nominaciones que no se concretaron. Este 2016, el premio a mejor película se lo llevó Spotlight, un filme que relata cómo la unidad de investigación de un diario estadounidense reveló la forma en la que la Iglesia católica encubrió una serie de abusos sexuales a menores de edad por parte de sacerdotes de la comunidad católica de Massachusetts. Pero la película más galardonada este año fue el remake del clásico Mad Max, que de 10 nominaciones logró obtener seis premios Óscar, entre los que se encuentran mejor sonido, mejor diseño de producción, mejor montaje y mejor diseño de vestuario.

3. Me irritan sus lentejuelas no por jotas sino por nacas , escribió Nicolás Alvarado

A raíz de la muerte del Divo de Juárez, Juan Gabriel, no fueron pocas las manifestaciones de afecto y cariño que la sociedad le prodigó al cantautor mexicano. Pero también hubo detractores de este ídolo popular, entre los que se destacó Nicolás Alvarado, comunicador que en ese momento se desempeñaba como director general de TV UNAM y que en su espacio semanal en el diario Milenio publicó un texto titulado No me gusta Juanga (lo que le viene guango) en el que la idea central es que el origen de su disgusto ante la figura y la música del compositor chihuahuense es no otra cosa que su propio clasismo.

Alvarado fue el blanco de una intensa presión social, por lo que tuvo que renunciar a la televisora de la máxima casa de estudios. Para él, era preferible continuar escribiendo sus textos como periodista, con total libertad, que como funcionario público. Para el comunicador, el error de su artículo no radicó en el texto en sí, sino en la poca pertinencia del momento en el que fue publicado. Alvarado debió advertir que su estancia como funcionario público al frente de TV UNAM le impedía exhibir sus opiniones personales; cosa que muy bien puede realizar ahora como cualquier ciudadano, sobre todo bajo el cobijo de una casa editorial como Milenio.

4. Latinoamérica en la FIL

En términos profesionales, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara es la segunda más importante a nivel mundial y encabeza la carrera en el mundo hispanohablante, de acuerdo con su directora Marisol Schulz, en entrevista con El Economista. Este 2016, más de 800,000 personas acudieron a la fiesta de los libros, en donde entraron en contacto con las obras producidas por más de 2,000 editoriales de 47 países. Latinoamérica fue la región invitada de honor y acudieron a Expo Guadalajara 751 autores y más de 20,000 profesionales de la industria editorial, por lo que según Schulz la meta de la FIL ya no es crecer cuantitativamente sino cualitativamente, mediante la diversificación.

La visita de George R.R. Martin, autor de la saga Canción de hielo y fuego en la que está basada la popular serie televisiva Juego de tronos fue uno de los momentos especiales de la feria. El escritor estadounidense habló sobre la creación de sus personajes y sobre el temor con el que ahora observa la política en su país. Además, el escritor de origen rumano Norman Manea recibió el premio FIL de Literatura 2016 por una obra que aborda el exilio y la condición itinerante de un judío en la Europa oriental del siglo XX y la española Marina Perezagua se hizo acreedora al Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz por su novela Yoro, que de acuerdo con Angelina Muñiz-Huberman es una novela revolucionaria y valiente que no se atiene a los cánones actuales .

5. El camino de agua de Pakal

Mediante estudios de georradar, investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) descubrieron, en julio pasado, anomalías debajo del Templo de las Inscripciones en la ciudad maya de Palenque, en Chiapas. Bajo la tumba de Pakal, uno de los gobernantes más importantes de la ciudad maya, hallaron un manantial del que parte un sistema de canales que arriban hasta nueve cuerpos de agua distribuidos por todo el territorio que ocupa la urbe. De acuerdo con los investigadores, el siguiente paso de la exploración arqueológica se centrará en la ubicación precisa del origen de este cuerpo de agua.

Unos meses antes, a partir de una vista aérea de la Plaza de la Luna, en el sitio arqueológico de Teotihuacan, Estado de México, arqueólogos del INAH descubrieron lo que podría ser una representación de un paisaje lunar, con cráteres y fosas, en cuyo interior se hallaron a su vez estelas de piedra verde. Nos encontramos frente a un nuevo ombligo de la ciudad, frente a un nuevo centro cósmico , afirmó Verónica Ortega, directora de este proyecto arqueológico. Otro de los descubrimientos arqueológicos más importantes durante este año fue el que ocurrió hace unos días, en Tlatelolco, Ciudad de México, en donde fue encontrada una estructura icónica de 12 metros de diámetro y 1.20 metros de altura, que los investigadores identificaron como un templo dedicado a Ehécatl-Quetzalcóatl, dios del viento de la cultura mexica. La estructura prehispánica, de 679 años de antigüedad, se encuentra a una profundidad de 3 metros bajo el nivel de la calle Ricardo Flores Magón, detrás de la Plaza de las Tres Culturas.

6. Secretaría de Cultura

El primer titular de la Secretaría de Cultura, Rafael Tovar y de Teresa, falleció el pasado 10 de diciembre a los 62 años. La nueva Secretaría de Cultura entrará en funciones plenamente hasta el 2017 y aunque aún no se sabe quién será el próximo funcionario que la dirija, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del próximo año, esta Secretaría contará con un presupuesto total de 12,428 millones de pesos, que es sustancialmente menor a la cantidad destinada a esta materia en el PEF 2016, cuando aún no estaba constituida la secretaría y que fue de poco más de 17,000 millones de pesos.

La Secretaría de Cultura estará conformada por ocho organismos: Centro de Capacitación Cinematográfica; Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana; Educal; Estudios Churubusco Azteca; Televisión Metropolitana; Instituto Nacional de Lenguas Indígenas; Instituto Mexicano de Cinematografía, y el Fideicomiso para la Cineteca Nacional, y sus objetivos, de acuerdo con el Programa Especial de Cultura y Arte 2014-2018, son promover y difundir las expresiones artísticas y culturales de México, así como proyectar la presencia del país en el extranjero; impulsar la educación y la investigación artística y cultural; dotar a la infraestructura cultural de espacios y servicios dignos y hacer un uso más intensivo de ella; preservar, promover y difundir el patrimonio y la diversidad cultural; apoyar la creación artística y desarrollar las industrias creativas para reforzar la generación y acceso de bienes y servicios culturales y posibilitar el acceso universal a la cultura aprovechando los recursos de la tecnología digital.

7. Juno llegó por fin a Júpiter

Después de cinco años de viajar por el espacio, la sonda Juno arribó a mediados de este año a las cercanías de Júpiter, el planeta más grande de nuestro Sistema Solar, en el que cabrían alrededor de 1,300 planetas Tierra, para orbitar al gigante y responder muchas de las preguntas que han generado los telescopios de última generación que lo observan y analizan desde nuestro planeta. La misión que llevó a Juno a colocarse en la órbita de Júpiter es un proyecto de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos (NASA, por su sigla en inglés) y tuvo un costo de más de 1,000 millones de dólares.

Para febrero del 2018, la sonda no tripulada de la NASA, Juno, tendrá datos exclusivos sobre Júpiter después de haber orbitado el planeta más grande del Sistema Solar por unos 20 meses. Durante la misión, Juno determinará cuánta agua hay en la atmósfera de Júpiter, lo que ayudará a determinar si las teorías sobre su origen son correctas o si se necesitan nuevas; la sonda también trazará mapas magnéticos y de los campos gravitacionales del planeta, lo que revelará la estructura interna del planeta. La misión Juno terminará en febrero del 2018, cuando se espera que la sonda sea devorada por el gigante de la mitología romana.

8. La fuerza más misteriosa del universo

El anuncio de uno de los descubrimientos científicos más importantes de la historia reciente ocurrió este 2016. Exactamente un siglo después de que el físico teórico y premio Nobel de Física en 1925, Albert Einstein, teorizara sobre su existencia a raíz de su famosa teoría de la relatividad, fueron descubiertas las ondas gravitacionales, las causantes de la atracción que ejerce un cuerpo sobre otro en nuestro universo, es decir, las responsables de que mantengamos nuestros pies sobre la tierra y no salgamos volando hacia el espacio exterior.

Este hallazgo fue realizado por científicos del Instituto Tecnológico de California (Caltech), el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y el Observatorio de Ondas Gravitacionales con Interferómetro Láser, quienes detectaron el 14 de septiembre del 2015 las ondas emitidas por dos agujeros negros que orbitaban uno alrededor del otro y que colisionaron. Los agujeros negros tenían 30 veces el tamaño del sol y se ubicaban a 1,300 millones de años luz de la Tierra. A 100 años de la predicción de Einstein, este descubrimiento explica cómo, de acuerdo con la teoría general de la relatividad, un par de agujeros negros, que orbitan uno en torno al otro, pierde energía, produciendo las ondas gravitacionales.