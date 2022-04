Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore, el tercer capítulo de la saga derivada de la franquicia de Harry Potter, recaudó apenas 43 millones de dólares en su debut en la taquilla norteamericana.

En medio de la pandemia, esas ventas de entradas fueron suficientes para liderar la taquilla de fin de semana y conseguir uno de los mayores estrenos en Norteamérica en 2022.

Sin embargo, también son una señal de que la magia escasea en el lucrativo y siempre creciente Mundo mágico de J.K. Rowling.

Las críticas dispares y la creciente apatía por el protagonista de la precuela, Newt Scamander (Eddie Redmayne) y compañía, han hecho que Los secretos de Dumbledore se convierta en el estreno de una película relacionada con Harry Potter.

Su predecesora, Animales fantásticos y dónde encontrarlos, recaudo 74 millones de dólares en su fin de semana de estreno en 2016, mientras que Los crímenes de Grindelwald vendieron 62 millones de dólares en entradas en 2018.

El menor entusiasmo por Animales fantásticos es problemático porque la brujería y la hechicería no son baratas. Warner Bros. desembolsó 200 millones de dólares para producir Los secretos de Dumbledore, y el estudio gastó decenas de millones más para promocionar la película en todo el mundo.

Al igual que sus predecesoras, Los secretos de Dumbledore dependerá de la taquilla internacional para ganar dinero en su paso por las salas de cines. Las dos primeras entregas de Animales fantásticos —que terminaron con 814 millones de dólares a nivel mundial y 650 millones de dólares a nivel mundial, respectivamente— obtuvieron casi el 75% de los ingresos de las ventas en el extranjero.

La saga de precuelas, que precede a las aventuras de Harry, Ron y Hermione, pretende ser una franquicia de cinco películas, pero los ejecutivos de Warner Bros. están esperando a ver cómo recibe el público Los secretos de Dumbledore antes de dar luz verde a la cuarta y quinta película.

En el puesto número 2, la película familiar de Paramount Sonic 2, la película alcanzó los 30 millones de dólares en 4,258 cines, un descenso del 58% en su segundo fin de semana en las salas. La película ha generado hasta la fecha unos 119.6 millones de dólares en Norteamérica.

La aventura de acción romántica de Sandra Bullock y Channing Tatum, La ciudad perdida, se situó en tercer lugar por segundo fin de semana consecutivo. La película, también de Paramount Pictures, recaudó 6.5 millones de dólares en su cuarto fin de semana en los cines, con lo que su total en Norteamérica asciende a 78.5 millones de dólares.

La comedia de ciencia ficción Everything Everywhere All at Once de la productora independiente A24 ocupó el cuarto lugar, con 6.2 millones de dólares. Ese largometraje ha recibido buenas críticas, con una calificación del 97% en el sitio Rotten Tomatoes y los críticos alaban su originalidad.

Su trama forzada presenta a Michelle Yeoh interpretando a una mujer auditada por las autoridades fiscales que se entera de que debe ir cambiando entre versiones de sí misma en diferentes metaversos para salvarlos a todas.

El quinto lugar fue el nuevo estreno de Sony/Columbia Pictures, Father Stu, con 5.7 millones de dólares. Basada en una historia de la vida real, Mark Wahlberg interpreta a un boxeador que se adhiere a la religión y se convierte en sacerdote después de sufrir una enfermedad muscular.

La película ha obtenido críticas mixtas pero fuertes índices de audiencia. Mel Gibson también está en la plantilla protagónica.

Completan las diez primeras: