La pasión por los números y por resolver problemas matemáticos fueron los motores para que Ana Illanes (16 años), Cynthia López (16 años), Victoria Cantú (17 años) y Andrea Escalona (17 años) fueran llamadas para integrar el equipo que representará a México en la Olimpiada Europea Femenil de Matemáticas (EGMO, por sus siglas en inglés), del 6 al 12 de abril en la ciudad de Eger, en Hungría.

Geometría, álgebra, combinatoria y teoría de números son los temas centrales del encuentro en el que se darán cita representantes de unos 30 países.

Luego de ganar su lugar, tras muchas horas de entrenamiento y destacar en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas (que es un programa de la Sociedad Matemática Mexicana que tiene por objetivo promover el estudio de las matemáticas en forma creativa, alejándose del estudio tradicional que promueve la memorización y mecanización, y buscando desarrollar el razonamiento y la imaginación de los jóvenes), se enfrentaron a un obstáculo: reunir los recursos económicos para realizar el viaje.

Apostaron por las redes sociales e iniciaron una campaña de recaudación con la que obtuvieron 67,000 pesos y el apoyo de Aeroméxico para realizar el viaje México-Madrid, desde donde conectarán a Frankfurt, Alemania, y de ahí a Budapest, la capital de Hungría.

La historia que narra la participación de la aerolínea se recordará así: en un programa de radio un directivo escuchó el caso, se entusiasmó e inmediatamente pidió se comunicaran para ofrecer la ayuda y garantizar que las jóvenes estuvieran presentes en el encuentro preuniversitario más relevante a nivel mundial.

Pasada esa emoción, el grupo agradece entre otros apoyos los de: W Radio (programa Así las cosas), Fundación Casa de la Cultura de Córdoba y la Secretaría de Relaciones Exteriores (incluso el Canciller Marcelo Ebrard está dando seguimiento al grupo en su cuenta de Twitter).

La Olimpiada Europea Femenil de Matemáticas no es ajena para México, se participa desde el 2014, y se han sumado 5 medallas de oro, 11 de plata y 12 de bronce.

El equipo matemático

Además de las cuatro participantes, en el grupo participan Myriam Hernández y Nuria Sydykova, como líder y tutora, respectivamente.

Este domingo por la tarde, previo a su documentación de su vuelo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y en medio de un intenso calor, Myriam explicó que es la responsable académica y que fue designada por la Olimpiada Mexicana de Matemáticas.

Luego resumió lo que va a ocurrir: el primer día es la inauguración, al siguiente, los líderes revisamos los exámenes que se van a aplicar y para las niñas es de relajación y convivencia con el resto de las participantes.

El tercer y cuarto día son de examen, cada uno de 4.5 horas y por las tardes también convivencia. Luego vienen los resultados y, finalmente, excursiones por Eger y Budapest.

Desde México, con gusto, esperamos noticias de ellas en los siguientes días y que la bandera que las acompañe se eleve con sus buenos resultados.

Ana Illanes

Vivo en la Ciudad de México, primero participé a nivel estatal y luego nacional. Tuve muchos entrenamientos y finalmente me seleccionaron para la olimpiada. Me siento emocionada y preparada. En la geometría me siento fuerte.

Cynthia López

Desde chiquita me enseñaron cosas de matemáticas. Tengo claro que no importa el camino que tomes para resolver un problema porque siempre llegas a la misma solución... bueno sé que hay problemas que no se han resuelto, pero se resolverán.

Victoria Cantú

Mis padres hicieron ameno mi acercamiento con las matemáticas, jugando con números y perdiendo el miedo. Creo que en vez de bloquearlas hay que mirar que tienen mucho sentido y lógica. Leo novelas y libros de economía y cambio climático.

Andrea Escalona

Soy de Morelos y me dedico a las competencias de matemáticas desde hace 5 años. Me gustaba mucho ver a mi hermana que lo hacía y quise intentar. Disfruto lo que hago y estar con mi familia. No tengo duda, la geometría es mi fortaleza.