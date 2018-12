El gobierno federal propone un recorte al presupuesto del sector cultura por alrededor de 1,000 millones de pesos. En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019 se planeta un presupuesto de 12 394 millones de pesos, un monto menor al del último año del expresidente Enrique Peña Nieto, que fue de 13,414 millones de pesos.

El cine vuelve a ser el gran afectado con bajas en el presupuesto para Estudios Churubusco (-24.8%), Instituto Mexicano de Cinematografía (-15.689), Centro de Capacitación Cinematográfica (-5.46%) y Cineteca Nacional (-7.51) señala el especialista Carlos Javier Villaseñor Anaya, quien agregó:

“El presupuesto para cultura 2019 equivale a .21% del total del proyecto del PEF y es el porcentaje más bajo de los últimos tres sexenios. Felipe Calderón inició con .33% y Enrique Peña Nieto con .32%.

“No me doy por sorprendido con el Paquete Económico. En cuanto a la Ley de Ingresos, al carecer de una reforma fiscal, repite en buena medida la dosis de gobiernos anteriores, lo cual es de pena para un supuesto cambio de régimen. Para el sector cultural no hay nada; incluso se establecen limitaciones al artículo 189 de la Ley de ISR, que refiere a la producción cinematográfica y la distribución de películas, al poner prohibiciones a las empresas para acumular donativos. En ese sentido, no se hace mención del Efiartes, lo que nos hace pensar en su cancelación”, señaló el especialista en temas culturales Eduardo Cruz Vázquez, quien ya había adelantado el recorte en su estudio: Carrusel al Filo de la 4ª Transformación.

Carlos Lara, especialista en temas culturales, explicó: “Lo de AMLO no es un proyecto de nación, sino un municipal de gobierno y, por si fuera poco, quiere desaparecer las áreas económicas estratégicas Proméxico, Instituto Nacional del Emprendedor. No puedes dejar de atender las necesidades del país, enmarcadas en el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan vigente es el de Peña Nieto, el de AMLO no ha sido presentado; por tanto, cuáles son los criterios que se están considerando, ¿los de un equipo de transición que acaba de entrar a gobernar? No hay programas, planes ni políticas”.

Por su parte, Arturo Saucedo, especialista en el presupuesto y legislación cultural dijo: “Lo que nos muestra es la falta de un proyecto cultural, los recortes se dieron sistemáticamente, porque la Secretaría de Cultura no entró en el concierto de prioridades del gobierno. Ahora, ni el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ni la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, ponen a la cultura como un eje prioritario de gobierno. No hay proyecto cultural, en esa medida, los recortes seguirán sucediendo y las instituciones culturales seguirán descapitalizándose hasta la inanición”.

“Tras un sexenio de recortes sostenidos en Cultura, la propuesta de PEF 2019 asigna el presupuesto más bajo desde 2012 a este rubro. Exhortamos al Congreso a proteger este sector estratégico de la economía y de la política social con un presupuesto digno”, escribió Raúl Padilla, presidente del Patronato de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Mientras que Alex Zuno, director de cine expresó: “El proyecto de presupuesto a la Cultura 2019 golpea duro al Cine Mexicano. ¡Ah! Pero palomitas y ponche pa’ celebrar el cine en Los Pinos”.

Arturo Saucedo señaló que “una administración responsable tendría que trabajar con la Secretaría de Hacienda un plan de emergencia para revertir los efectos de los recortes presupuestales del sexenio de Rafael Tovar y de Teresa, de recapitalizar a las instituciones culturales con presupuesto para invertir en proyectos propios, en infraestructura y se debería ir planeando una nueva racionalidad del presupuesto con impacto nacional, que deje de lado como única prioridad la atención de las élites ociosas y convertir a la cultura en un factor de la transformación económica, que nos permita transitar a una economía de servicios, desarrollar una política de fomento a las industrias culturales, sin desatender las obligaciones constitucionales del Estado mexicano en materia de cultura y, allí sí, competir con las vertientes económicas de otros socios comerciales de México, como son Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, etc. Mientras todo seguirá siendo ornamental, discrecional e insuficiente”.

Así, el “poder de la cultura”, uno de los pilares de la “cuarta transformación” del presidente, Andrés Manuel López Obrador, tendría el presupuesto más bajo en los últimos 12 años pese a las peticiones de ayuda de la comunidad cultural por un presupuesto digno.

Otra mala noticia para la cultura es que no existen los recursos para el Programa Anual de Estímulos a las Manifestaciones Culturales y del Patrimonio 2019, que Sergio Mayer, presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, prometió a la comunidad artística que de inmediato respondió y envió más de 5,000 propuestas.

“Lo que temíamos sucedió. Mandaron la Bolsa en ceros y 1,500 millones que se habían manejado desaparecieron entre las prioridades de la cuarta transformación, pero daremos pelea”, señaló la diputada perredista Abril Alcalá Padilla, secretaria de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados.

“Vale reconocerle a Sergio Mayer su interés en mostrar cifras idealizadas del presupuesto, su atrevimiento a salir con una convocatoria que se antoja casi imposible atender con asignaciones. Al menos intentó, con todos los riesgos, llamar la atención sobre un escenario que es necesario lograr”, afirmó Eduardo Vázquez.

“Se insiste en rubros opacos como la prevención del delito, que en cultura han representado un gasto de miles de millones de pesos con nulos resultados. ¿Vemos más del priismo en la necesidad de tener cajas chicas como ésta que sólo abonan a la falta de transparencia y a la corrupción? Los institutos están descapitalizados, al borde del colapso: hechos como el lamentable estado en que se encuentran nuestros museos con rezago en su mantenimiento, con nulo presupuesto para exposiciones y ahora sin personal en el capítulo 3000, no hacen sino adelantar el desastre”, explicó Saucedo.

Finalmente, Eduardo Cruz Vázquez explicó que el recorte a la cultura “hace quedar mal a la “cuarta transformación”, ya que su tratamiento al sector es el peor desde el 2012; es decir, el último año de Felipe Calderón, y queda atrás del gobierno de Enrique Peña Nieto. No hace nada por diferenciarse como bien lo intenta, a golpes, en otros ámbitos. Estamos por ver si priva como hasta ahora, la disciplina tanto de Frausto, como de la bancada de Morena en el Congreso”.

Cabe recordar que la Cámara de Diputados podría modificarlo antes del 31 de diciembre y podría haber un pequeño incremento pero AMLO ha sido claro que en su gobierno habrá austeridad.

