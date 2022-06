“Hoy por la mañana mi hijo, que estudia Humanidades en la universidad, me preguntaba por qué hay un abandono del campo de las humanidades y un aumento del prestigio de los campos de la tecnología. Le comenté que eso empieza desde el siglo XIX, cuando los poetas empezaron a perder el lugar que tenían dentro de la sociedad y entonces tuvieron que construirse un nuevo espacio desde la modernidad”.

Son palabras del poeta, traductor, ensayista y editor Pedro Serrano, en entrevista a propósito del libro La construcción del poeta moderno. T.S. Eliot y Octavio Paz, reeditado por Turner y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En este libro, Serrano elige dos poetas del siglo XX diametralmente distintos en los modos para la construcción de su poesía, pero paradójicamente cercanos cuando se trata de abordar su vida pública, sus relaciones afectivas y la manera en la que su perfil político permeó finalmente su obra literaria; ambos ganadores del Premio Nobel de Literatura, Eliot en 1948 y Paz en 1990.

“No creo que ninguno de los dos hubiera querido de entrada convertirse en figuras de poder”, analiza Serrano. “Creo que lo que querían es tener un lugar fuerte como poetas en sus sociedades, en primer lugar por su escritura. Lo que querían es que sus poemas importaran y eso Paz lo dijo siempre”.

Tanto Paz como Eliot abandonaron sus espacios de privilegio en la juventud. Eliot decidió abandonar su futuro garantizado como doctor en Filosofía por Harvard e instalarse en Inglaterra, donde era un desconocido, mientras que Paz, de unos 30 años, emprendió una carrera diplomática que lo alejó de su sitio de privilegio en México, ya con media docena de poemarios publicados, entre ellos “¡No pasarán!”, una arenga contra el golpe franquista en España.

Ambos, asegura Serrano, “buscaban afirmarse como poetas en un terreno pantanoso, pero buscando terreno firme, y esa búsqueda de terreno firme se logró a través de sus ensayos y de la fundación de revistas —Eliot fundó Criterion en 1922 y Paz, Plural en 1971—. Es decir, se fueron construyendo como figuras de poder”.

El daño del poder

Para el caso de Octavio Paz, afirma el autor, esa construcción como figura de poder le hizo daño a su imagen pública e intelectual.

“Los libros informativos más importantes que se han escrito sobre Paz son del que se puede llamar su círculo cercano, de sus herederos y protectores, quienes por supuesto quieren recuperar la figura, pero ellos aman la figura de poder”, estima Serrano. “Estoy pensando en Christopher Domínguez Michael, Guillermo Sheridan y Malva Flores, que de quien hablan es de esa figura a la que tanto admiran, no están hablando de sus poemas. Se quejan mucho, y tienen razón, de que los lectores y las lectoras jóvenes no leen a Paz, y no lo leen porque lo que ven es esa figura de poder y les da pereza”.

Sin embargo, revira, es mucha mejor idea acercarse a la obra poética de Paz y evadir las referencias de la imagen del intelectual total en el que se convirtió el autor de “Piedra de sol”. Lo mismo sucede con Eliot, quien también vio afectada su imagen pública por la postura antisemita.

“Lo que vale la pena en ambos es su escritura, tanto la de sus ensayos como la de sus poemas y lo que pasa con las palabras. Eso es lo que trato de hacer con este libro, que a los lectores se les antoje leer a ambos como poetas y como ensayistas y no admirarlos y reverenciarlos”.

La crítica que siempre se le ha hecho al poeta desde la incomodidad que produce es porque en el lenguaje del poema suceden cosas que trastocan, asegura. “El lenguaje es una composición de emociones y racionalidad, evolutivamente hablando. Y esa evolución es el punto más alto del lenguaje, como decía Joseph Brodsky. Esto quiere decir que es la manera más profunda del lenguaje”, concluye Serrano.

Acerca del autor:

Nacido en Montreal, Canadá, Pedro Serrano es doctor en Lenguas por la UNAM, donde es profesor y coordinador del posgrado en Letras, en el Facultad de Filosofía y Letras. Ha sido becario del British Council en 1987 y de la Fundación Guggenheim en 2007 y ha impartido cursos y conferencias en las universidades Autónoma de Barcelona, Complutense de Madrid, de Alcalá de Henares, Oxford y Libre de Berlín, entre otras. Es autor de antologías como Ignorancia (1994), Desplazamientos (2006) y Nueces (2009).

La construcción del poeta moderno

Pedro Serrano

Turner – UNAM

2021

328 páginas

Precio: 300 pesos

