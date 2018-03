La brecha de género continúa pendiente en la agenda mundial debido a las diferencias existentes en ingresos, educación, salud y política que según el Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés) tomará 170 años más en cerrarse. Algunas mujeres líderes en la política, entretenimiento o tecnología han buscado inspirar a otras mujeres a través de discursos en los que todas coinciden en que falta mucho por hacer, pero la primera acción que se puede realizar es la confianza y autoestima de cada mujer.

Sheryl Sandberg (COO en Facebook), Michelle Obama (abogada y ex primera dama de Estados Unidos), Emma Watson (actriz inglesa), Mala Yousafzai (ganadora del Premio Nobel de la Paz) y Ellen Ochoa (primera mujer hispánica en viajar al espacio) han empoderado a otras mujeres a través de discursos que pasarán a la historia.

1. Sheryl Sandberg

La directora de Facebook, Sheryl Sandberg, en una charla para TEDTalks habló del pequeño porcentaje de mujeres que alcanzan puestos altos como profesionistas, dando un mensaje para las que desean formar parte de la fuerza laboral. Dijo que se necesitan tres cosas para que una mujer permanezca en el mercado laboral: Siéntense en la mesa, hagan de su pareja un compañero verdadero y no se den por vencidas hasta abandonar el trabajo . Sentarse en la misma mesa que los hombres sin miedo, buscar una pareja que sea un apoyo y no dejar un proyecto o trabajo porque no se sienten capaces.

2. Ellen Ochoa

La primera mujer de Hispanoamérica en viajar al espacio y la segunda directora del Johnson Space Center, Ellen Ochoa, habló para Makers sobre la experiencia que es ser astronauta y poder formar un cambio, además dice sentirse optimista acerca del futuro. Mi hijo me dijo, mamá, sólo las niñas pueden ser astronautas o también los niños .

3. Michelle Obama

La ex primera dama de Estados Unidos habló para Let Girls Learn sobre los derechos de las mujeres y la necesidad de tener confianza en sí mismas para exigir justicia y equidad. Pónganse de pie y exijan justicia y equidad, reconocimiento y la posibilidad de poner un pie en la puerta y una silla en la mesa .

4. Emma Watson

La actriz inglesa, recordada por su papel en las películas de Harry Potter, Emma Watson, dio un discurso en la Organización de las Naciones unidas acerca del feminismo, la igual de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, además de su propia experiencia de sexualización por parte de los medios desde temprana edad. Es justo que me paguen lo mismo que a mis compañeros hombres, que yo pueda tomar decisiones sobre mi cuerpo, creo que es lo debido .

5. Mala Yousafzai

La ganadora del Premio Nobel de la Paz, Mala Yousafzai, en el momento en que recibió el premio, enfocó su discurso en la importancia de la educación para los niños sin importar su género, ni su condición social. Mi esperanza es que esta sea la última vez que debemos luchar por la educación de nuestros niños. Déjenos solucionarlo de una vez por todas .

6. Susan Wojcicki 's

La directora de YouTube, Susan Wojcicki 's, hace énfasis en la importancia de la educación y la lectura para que una mujer sea exitosa, así como los cambios que puede traer a su vida, razón por la cual trabaja diaria a través de su fundación Room to Read para que los niños, sin importar su género, tengan acceso a la información y una educación de calidad.

7. Hillary Clinton

Hillary Clinton hizo historia en las pasadas elecciones en Estados Unidos del 8 de noviembre del 2016 al convertirse en la primera candidata a la presidencia. En su último discurso en la carrera a la Casa Blanca habló para las mujeres que la apoyaron durante toda la campaña. Sé que aún no hemos roto ese duro techo de cristal, pero un día alguien lo hará y esperemos que sea más pronto de lo que pensamos .

