"Estos libros me dieron algo en qué pensar. Espero que te hagan sentir lo mismo", escribió Bill Gates, el fundador de Microsoft en un artículo de LinkedIn.

A través de la red social, el filántropo estadounidense publicó sus últimos cinco libros favoritos y aseguró que su lista de lectura de este año tiene que ver con "lo que sucede cuando las personas entran en conflicto con el mundo que los rodea".

"Espero que al menos uno de estos libros despierte su interés este verano", concluyó el millonario, que reside actualmente en Estados Unidos. A continuación, cuáles son los libros favoritos de Bill Gates y cómo conseguirlos.

La caída de General Electric (GE) de Thomas Gryta y Ted Mann

En inglés, el libro se llama "Lights Out: Pride, Delusion, and the Fall of General Electric" y Gates considera que "los autores le dan una mirada inquebrantable a los errores y pasos en falso cometidos por el liderazgo de GE".

"Si estás en cualquier tipo de rol de liderazgo, ya sea en una empresa, una organización sin fines de lucro o en otro lugar, hay mucho que puedes aprender aquí", recomienda.

Bajo un cielo blanco por Elizabeth Kolbert

La autora estadounidense Kolbert es conocida por haber ganado un premio Pulitzer por su libro "La sexta extinción" y este es uno de sus últimos libros.

Se trata de un examen "directo de la humanidad versus naturaleza".

Según Kolbert, es un libro "sobre personas que intentan resolver problemas causados por personas que intentan resolver problemas".

"Ella escribe sobre varias de las formas en que las personas están interviniendo con la naturaleza, incluyendo la unidad genética y la geoingeniería, dos temas que me interesan particularmente", describe Gates. Además, lo consideró como "una lectura agradable".

Una tierra prometida de Barack Obama

En el libro, el expresidente Barack Obama relata los inicios de su carrera a través de la misión que mató Osama Bin Laden en 2011. Parte de la historia transcurre en una habitación de la Casa Blanca donde Obama escuchaba los informes de inteligencia sobre Bin Laden y recibía jefes de Estado.

"Casi siempre me interesan los libros sobre presidentes estadounidenses y me encantó", escribió Gates sobre el libro. "El presidente Obama es inusualmente honesto acerca de su experiencia en la Casa Blanca, incluyendo lo aislante que es ser la persona que en última instancia manda", agregó.

El clamor de los bosques de Richard Powers

Para Gates, esta es una novela "inusual" y es una de las más extrañas que leyó en su vida.

Se trata de la historia de nueve personas y el autor describe su conexión y su relación con los árboles.

"A pesar de que el libro tiene una visión bastante extrema hacia la necesidad de proteger los bosques, me conmovió la pasión de cada personaje por su causa y terminé el libro ansioso por aprender más sobre los árboles", contó el magnate sobre el libro en LinkedIn.

Una defensa elegante de Matt Richtel

El nombre completo del libro en inglés es "An Elegant Defense: The Extraordinary New Science of the Immune System: A Tale in Four Lives" y fue escrito por Richtel, periodista y escritor estadounidense ganador del Pulitzer, antes de la pandemia.

En la obra, el autor explora el sistema inmunológico de cuatro pacientes y Gates sugirió que es una lectura valiosa ya que ayuda "a entender lo que se necesita para detener el coronavirus".

"Sus historias hacen una mirada súper interesante a la ciencia de la inmunidad", concluyó el millonario.