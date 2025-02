5 datos sobre Kendrick Lamar, el artista principal del Super Bowl 2025

Kendrick Lamar, el rapero ganador de múltiples premios Grammy y Pulitzer, ha sido confirmado como el artista principal del halftime show del Super Bowl 2025. La final de la NFL, uno de los eventos más esperados del año, se llevará a cabo el 9 de febrero en el Caesars Superdome de Nueva Orleans.

Lamar, quien ya participó en el Super Bowl 2022 junto a Dr. Dre, Snoop Dogg y Eminem, ahora tendrá su propio espectáculo, marcando un hito en la historia del hip-hop dentro del icónico evento.

Aquí te contamos cinco datos sobre Kendrick Lamar que debes conocer antes de su presentación en el Super Bowl.

1. Es el primer rapero en ganar un premio Pulitzer

En 2018, Kendrick Lamar hizo historia al convertirse en el primer artista de hip-hop en ganar un premio Pulitzer de Música por su álbum DAMN. Este reconocimiento, que tradicionalmente se otorga a la música clásica y el jazz, destacó la profundidad de sus letras y su impacto en la cultura.

2. No cobrará por su presentación en el Super Bowl

Aunque el Super Bowl es uno de los eventos más vistos del año, Lamar no recibirá un pago por su actuación. Esto no es algo inusual, ya que la NFL no paga a los artistas que se presentan en el halftime show. Sin embargo, la exposición global que brinda el evento impulsa ventas, reproducciones y reconocimiento internacional para los artistas participantes. Es una inversión para el artista.

3. Ya ha actuado en un Super Bowl antes

En 2022, Lamar formó parte del show de medio tiempo del Super Bowl LVI en Los Ángeles, donde compartió el escenario con Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y 50 Cent. Sin embargo, esta será la primera vez que encabeza el evento como solista.

4. Su álbum To Pimp a Butterfly es considerado una obra maestra del hip-hop

Lanzado en 2015, este álbum es uno de los más influyentes de la música contemporánea, fusionando jazz, funk y poesía con mensajes de protesta social y racismo en EE.UU. Canciones como Alright y King Kunta lo convirtieron en una figura clave dentro del movimiento Black Lives Matter.

5. Fue productor ejecutivo del soundtrack de Black Panther

Lamar no solo es un rapero excepcional, sino también un productor musical de alto nivel. En 2018, fue el productor ejecutivo del soundtrack de la película Black Panther de Marvel Studios. Este álbum, que incluyó éxitos como All the Stars junto a SZA, recibió múltiples nominaciones a los Premios Grammy y los Premios Óscar, consolidando su capacidad para trascender el género del rap.

El Super Bowl 2025 se llevará a cabo el 9 de febrero en el Caesars Superdome de Nueva Orleans y será transmitido en vivo para millones de espectadores en todo el mundo.