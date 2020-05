El Laboratorio interdisciplinario (Signa_Lab) del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), publicó la mañana de este martes los resultados de un estudio efectuado en coordinación con la organización internacional Artículo 19 para México y Centroamérica, en el que se da muestra del acoso y ataque selectivo que han padecido periodistas, editorialistas, intelectuales y, sobre todo, a extrabajadores de la Agencia de Noticias del Estado Notimex, a través de cuentas de la red social Twitter con actividades atípicas y comportamientos sistematizados en contra de usuarios en disenso con la dirección de la agencia estatal a cargo de la periodista Sanjuana Martínez Montemayor.

Para ello, Signa_Lab y Artículo 19 cotejaron aspectos cualitativos y cuantitativos de las cuentas que han acosado a periodistas, tomando en consideración el número de seguidores y otras cuentas que sigue cada una, el tipo de interacción con su red inmediata, la fecha de su creación, los tuits totales y la frecuencia de tuiteo, así como la proporción de emisión de retuits en comparación con el contenido propio y las periodicidad de la generación de contenidos propios.

Toda esta relación de interacción y actividad fue vaciada en una herramienta interactiva que permite observar el funcionamiento sistemático escalado de los presuntos ataques organizados para descalificar el trabajo de periodistas que expresaron su inconformidad por las medidas tomadas por la actual dirección de Sanjuana Martínez. La herramienta se puede consultar en la página https://signalab.mx/2020/05/08/ataques-selectivos.

Algunos de las cuentas a las que se agrede con mayor constancia, se puede observar en el estudio, son las de la periodista Adriana Urrea y del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SutNotimex), cuya secretaria general es Urrea desde mediados del 2019 y el cual el 21 de febrero dio inicio a una huelga en demanda por el "hostigamiento" y los "despidos injustificados" de parte del personal de la dirección de la agencia.

Cuatro fueron las cuentas identificadas como fuentes de la mayor cantidad de ataques contra el sindicato y su directora y otro grupo de periodistas que, con distinta periodicidad, fueron objeto de ataques canalizados en la red social. Esas cuentas, lo lista Signa_Lab, son: OverflowLucio, SandyWong21, Manho579 y SutntxAgoniza. De todos ellos se detalló su actividad.

La cuenta OverflowLucio había tenido una producción de cerca de 13,000 tuits al momento del estudio y fue creada a inicios del 2020. El 85% de su contenido se basa en retuits y ha emitido contenido a una velocidad atípica; por ejemplo, en cuatro días ha sido capaz de generar cerca de 200 tuits. El enfoque generalizado de su contenido son los ataques al SutNotimex. La cuenta SandyWong21 tiene la misma línea de ataque contra el sindicato en huelga y a su secretaria general. No interactúa con cuentas que no mencionan a Notimex y no retuitea contenidos de otro tema. En el caso de Manho579, se ha registrado una actividad atípica como que en un día es capaz de generar hasta 110 tuits y 1100 por semana, en su mayoría, vinculados con argumentos favorecedores del gobierno federal. Por su parte, SutntxAgoniza, aunque fue creada en 2012, el estudio demuestra que los 600 tuits en su haber, hasta el cierre del estudio, se han generado en pocas semanas de operación reciente; incluso fue capaz de generar 200 tuits en seis días, justo en el marco de la huelga del SutNotimex.

"En el caso que analizamos aquí, interesa enfatizar que lo que se señala no es contra de la libertad de expresión, sino el uso articulado de las redes para atacar de forma sistemática. Estos ataques a experiodistas de Notimex, son no solamente llamativos por su intencionalidad, sino indignantes en el contexto actual, de abierta polarización de la conversación en la arena digital, y de aumento en las agresiones y asesinatos a periodistas en México", explica el estudio publicado por el ITESO.

Por su parte, Artículo 19 presentó evidencia de un grupo de trabajadores de Notimex que reciben órdenes de Sanjuana Martínez para publicar tuits y utilizar hashtags en contra de periodistas y extrabajadores de la agencia. Esta información está disponible en la siguiente liga: https://articulo19.org/directiva-de-notimex-ataca-periodistas-y-organiza-campanas-de-desprestigio-en-redes-sociales/.

También ha presentado testimonios de extrabajadores de la agencia y personal que permanece en ella en los que, acusan, existe una presión directa de la directora para crear cuentas falsas y bots para emitir mensajes en favor de su administración y en contra de periodistas como Dolia Estévez, Lydia Cacho, Anabel Hernández, Blanche Petrich, Carmen Aristegui, Marcela Turati y Guadalupe Lizárraga.

"Artículo 19 encuentra preocupante que la Agencia de Noticias del Estado utilice mecanismos para emitir sistemáticamente mensajes a favor o en contra de la reputación de personas, por un lado, y por el otro que se silencian voces por medio del acoso laboral y el abuso de autoridad", explica la organización y agrega que "Notimex debería cumplir la función democrática de producir información para las y los mexicanos con independencia editorial del gobierno. La agencia no fue creada para organizar campañas de desprestigio contra extrabajadores ni tampoco para violar su privacidad. Los actos de las directivas de la agencia, tales como las campañas de desprestigio y el doxxing, envían un mensaje intimidante al resto de las y los trabajadores para que no expresen inconformidades, generando censura y violando sus derechos humanos".

A partir de esta investigación, Artículo 19 emitió las siguientes exigencias:

Al presidente Andrés Manuel López Obrador condenar públicamente las agresiones contra periodistas, así como exigir que Notimex no sea utilizada para violentar a la prensa.

condenar públicamente las agresiones contra periodistas, así como exigir que Notimex no sea utilizada para violentar a la prensa. A la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigar el posible uso de recursos públicos para la orquestación de los ataques, además de suspender del cargo a la directiva de Notimex, mientras se esclarecen los hechos aquí denunciados.

investigar el posible uso de recursos públicos para la orquestación de los ataques, además de suspender del cargo a la directiva de Notimex, mientras se esclarecen los hechos aquí denunciados. Al gobierno federal, principalmente al área de comunicación social de Presidencia, generar lineamientos para prevenir que en este o cualquier medio público u oficina gubernamental federal se utilicen recursos para minar la credibilidad y legitimidad de la prensa.

Al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas , de la Secretaría de Gobernación ( Segob ) para que de manera urgente brinden las medidas de protección necesarias para prevenir represalias en contra de las y los periodistas mencionados.

, de la Secretaría de Gobernación ( ) para que de manera urgente brinden las medidas de protección necesarias para prevenir represalias en contra de las y los periodistas mencionados. A la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) investigar y emitir una recomendación a Notimex para que cese los acosos y agresiones contra periodistas, la cual sea extensiva a otras instancias para impedir que los recursos públicos sean usados para inhibir el ejercicio de la libertad de expresión.

