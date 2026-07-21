Los reyes reciben a la España campeona

La familia real española recibió el lunes 20 de julio a la selección nacional tras su victoria en el Mundial de Nueva York.

El rey Felipe, la reina Letizia y las princesas Leonor y Sofía recibieron a los jugadores y al cuerpo técnico en el Palacio de la Zarzuela en Madrid.

El rey pronunció un breve discurso en el que elogió el logro del equipo y les agradeció haber traído el trofeo a España.

La selección española, que venció a Argentina por 1-0 el domingo 19 de julio, se reunieron posteriormente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes de participar en un desfile hasta la Plaza de Cibeles.