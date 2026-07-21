Buscar
El Economista
Video

Lectura 0:00 min

Los reyes reciben a la España campeona

Redacción El Economista

La familia real española recibió el lunes 20 de julio a la selección nacional tras su victoria en el Mundial de Nueva York.
El rey Felipe, la reina Letizia y las princesas Leonor y Sofía recibieron a los jugadores y al cuerpo técnico en el Palacio de la Zarzuela en Madrid.
El rey pronunció un breve discurso en el que elogió el logro del equipo y les agradeció haber traído el trofeo a España.
La selección española, que venció a Argentina por 1-0 el domingo 19 de julio, se reunieron posteriormente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes de participar en un desfile hasta la Plaza de Cibeles.

Últimos videos

tracking reference image

Noticias Recomendadas

Suscríbete