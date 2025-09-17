Peso mexicano se aprecia frente al dólar en espera de la decisión de política monetaria de la Fed

El peso mexicano se aprecia frente al dólar en la mañana de este miércoles, con lo que liga ocho sesiones de ganancias y se ubica en su nivel más fuerte desde julio de 2024, luego del feriado por el Día de la Independencia de México. Los inversionistas estarán atentos a la decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos más tarde en el día, con la expectativa de que inicie un ciclo de relajación de la tasa de interés clave.

