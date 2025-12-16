Apertura acelerada de la economía provoca pérdida de empleo formal

Cada día cierran 28 empresas argentinas en el gobierno de Javier Milei, que ha abierto de forma radical la economía. Uno de los últimos cierres fue el de la fábrica de lavarropas de Whirlpool con apenas tres años en producción. El presidente argentino alega que ahora los argentinos pueden comprar productos más baratos y que los despedidos conseguirán trabajo en otros sectores más productivos. Expertos advierten que lo único que crecen son empleos de choferes y repartidores de plataformas, y reclaman políticas específicas.

