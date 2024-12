Walmart, Amazon, Shein y Temu fueron las ganadoras en el Black Friday y el Ciberlunes

Walmart Inc, Amazon.com y sitios de comercio electrónico de rápido crecimiento como Shein y Temu, de PDD Holding, batieron récords de ventas el Black Friday y el Ciberlunes, según datos de gasto, mientras que firmas como Target y Best Buy tuvieron dificultades.

Los compradores navegaron en su mayoría en tiendas físicas, haciendo más compras en línea en algunas minoristas, comprando artículos como relojes Rolex de segunda mano, tarjetas Pokemon y perfumes de la cantante Sabrina Carpenter en Walmart y dispositivos de transmisión de TV Fire y aspiradoras Shark en Amazon en una semana llena de ofertas.

Los estadounidenses gastaron unos 10,800 millones de dólares en compras en línea en el Black Friday, un 10.2% más que el año anterior, y luego siguieron gastando 13.300 millones de dólares en el Ciberlunes, un 7.3% más que en 2023, según Adobe.

Entre los principales minoristas, Amazon registró el mayor crecimiento en el Black Friday, con un 6% más de ventas en comparación con el año anterior, según la firma de datos Facteus, que rastrea el gasto en línea y en tiendas en Estados Unidos analizando datos de bancos, cooperativas de crédito, procesadores de pagos y empresas fintech. Las cifras no están ajustadas a la inflación.

Su rival Walmart registró un 3% más de gasto en comparación con el periodo anterior, mientras que la cadena de grandes superficies Target y la de electrónica de consumo Best Buy anotaron descensos respecto del año anterior, según Facteus.

Entre las empresas con mejores resultados en el Black Friday -el día después de Acción de Gracias- estuvieron las rivales chinas de bajo costo Temu y Shein, que registraron un crecimiento porcentual de las ventas de dos dígitos, aunque a partir de una base de ventas más baja, indicó Facteus.

Del mismo modo, en el Ciberlunes, Amazon, Walmart, Temu y Shein tuvieron mejores ventas en comparación con 2023, mientras que las de Best Buy disminuyeron. Target experimentó una modesta alza.

El flojo rendimiento de Target se dio pese a las exclusivas mercancías de la cantante Taylor Swift y del espectáculo de Broadway convertido en película de Hollywood "Wicked", que se esperaba que le dieran un impulso.

En Best Buy, que tuvo problemas porque los compradores se moderaron la compra de artículos como televisores y computadores portátiles, las ventas fueron un 2% más bajas el Black Friday y un 4% menores en el Ciberlunes en comparación con el año previo.

Aun así, sus acciones han subido un 2% desde el 28 de noviembre, Día de Acción de Gracias, lo que sugiere que los inversores esperan un mejor desempeño en el futuro.

Desde el Black Friday, las acciones de Walmart y Amazon han avanzado un 4.5% y un 9.3%, respectivamente, superando el alza del 1.6% del S&P 500 .SPX.