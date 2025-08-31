Obras creadas con IA no pueden registrarse como derechos de autor en México: Suprema Corte

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que las obras generadas exclusivamente por inteligencia artificial (IA) no pueden ser registradas bajo el régimen de derechos de autor en México, al considerar que la autoría corresponde únicamente a personas físicas.

Caso “Avatar Virtual”

En 2024, un particular buscó registrar la obra digital “Avatar Virtual”, creada mediante la plataforma de IA denominada Leonardo.

El Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) rechazó la solicitud al señalar que la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) exige que toda obra protegida sea producto de la creatividad humana, expresando la individualidad y personalidad de su autor.

El solicitante impugnó la negativa al argumentar que la creatividad no debe limitarse a lo humano y que excluir las obras generadas por IA representaba una violación a principios de igualdad, derechos humanos y a tratados internacionales como el T-MEC y el Convenio de Berna. Tras una cadena de recursos legales, el caso llegó a la Suprema Corte.

Decisión de la Corte

La Segunda Sala de la SCJN resolvió por unanimidad negar el amparo solicitado y confirmó que:

El derecho de autor es un derecho humano exclusivo de las personas físicas, derivado de su intelecto, creatividad y experiencias.

Las obras generadas de manera autónoma por IA no cumplen con los requisitos de originalidad que establece la LFDA.

Ni el T-MEC ni el Convenio de Berna reconocen a la inteligencia artificial como autora.

La limitación de la autoría a personas físicas es objetiva, razonable y compatible con la legislación y los tratados internacionales.

El principio de igualdad jurídica no aplica a entes artificiales, dado que no comparten las mismas características que las personas.

Con este fallo, la Corte sienta un precedente: en México, las obras creadas únicamente por inteligencia artificial no son registrables como derechos de autor.