México tiene bajos niveles de habilidades digitales entre los jóvenes

Desde tareas más sencillas hasta las más complejas, se observa que los jóvenes y adultos tienen menor dominio de habilidades digitales en comparación con otras economías similares.

Redacción El Economista

En México, un porcentaje muy bajo de la población joven y adulta tiene dominio de habilidades digitales

Sólo tres de cada 10 mexicanos declaran saber cómo hacer un “copiado y pegado” para modificar o mover un documento en dispositivos móviles o computadoras.

Entre más complejas se vuelven las habilidades digitales, se reduce considerablemente la proporción poblacional que las domina.

Por ejemplo, sólo 2 de cada 10 tienen conocimiento de cómo hacer una búsqueda, descarga, instalación o configuración de software.

Y menos del 10% tiene dominio de lenguajes especializados de programación para diversos análisis.

Además de los bajos niveles, también se observan brechas de género en estas habilidades digitales.

