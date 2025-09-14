México tiene bajos niveles de habilidades digitales entre los jóvenes

En México, un porcentaje muy bajo de la población joven y adulta tiene dominio de habilidades digitales.

Sólo tres de cada 10 mexicanos declaran saber cómo hacer un “copiado y pegado” para modificar o mover un documento en dispositivos móviles o computadoras.

Entre más complejas se vuelven las habilidades digitales, se reduce considerablemente la proporción poblacional que las domina.

Por ejemplo, sólo 2 de cada 10 tienen conocimiento de cómo hacer una búsqueda, descarga, instalación o configuración de software.

Y menos del 10% tiene dominio de lenguajes especializados de programación para diversos análisis.

Además de los bajos niveles, también se observan brechas de género en estas habilidades digitales.