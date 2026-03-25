Meta anuncia cientos de despidos en varias filiales y divisiones

Meta, la compañía propietaria de Facebook, WhatsApp e Instagram, despedirá este mismo miércoles a cientos de sus empleados de diversas filiales o divisiones, como la compañía Facebook o su división de realidad virtual Reality Labs, según recogió la cadena CNBC citando a fuentes familiarizadas con el asunto.

Este nuevo recorte de plantilla llega tras otra oleada de despidos ejecutada en enero, cifrada en más de 1,000 trabajadores y que se enmarca en la estrategia de la compañía de reorientar su negocio hacia la inteligencia artificial (IA).

Meta indicó que tratará de reubicar a los empleados afectados en otros puestos dentro de la compañía, aunque todavía no ha indicado ni el número de despidos ni cuántos podrían ser reubicados.

"Los equipos de Meta se reestructuran o implementan cambios periódicamente para garantizar que estén en la mejor posición para alcanzar sus objetivos. Siempre que sea posible, buscamos otras oportunidades para los empleados cuyos puestos puedan verse afectados", declaró un portavoz de Meta en un comunicado recogido por la CNBC.