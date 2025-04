Instagram lanza el “Mapa de amigos”: así puedes desactivar la nueva función de ubicación en tiempo real

Instagram ha comenzado a probar una nueva función llamada “Mapa de amigos”, una herramienta que permite compartir la ubicación exacta y en tiempo real con contactos dentro de la sección de mensajes directos. La actualización, similar al conocido Snap Map de Snapchat, ha generado opiniones divididas entre los usuarios.

Con esta función, los usuarios pueden ver su ubicación y la de sus contactos en un mapa, calcular distancias y descubrir eventos o reuniones cercanas. No obstante, esta opción ha despertado inquietudes en redes sociales como X y TikTok, donde diversos usuarios advierten sobre posibles riesgos en materia de privacidad y seguridad.

“En lo personal, no me encanta esta actualización, es un poco inseguro”, refirió Esteban Leyte, en un video que compartió en TikTok, con sus más de 6.6 millones de seguidores, a quienes les explicó paso a paso, como desactivar dicha función.

La herramienta, desarrollada por Instagram —plataforma propiedad de Meta—, aún se encuentra en fase de prueba y no ha sido habilitada para todos los usuarios. No obstante, su despliegue ya comenzó en países como México. Hasta el momento, la empresa tecnológica no ha ofrecido detalles oficiales sobre este lanzamiento.

¿Cómo desactivar el “Mapa de amigos” en Instagram?

Abre la sección de mensajes directos en Instagram.

Da clic en la nota que muestra el mapa.

Al solicitar acceso a tu ubicación, selecciona “Ahora no” o niega el permiso.

También puedes activar el “Modo Invisible” para ocultar tu ubicación.

¿Cómo desactivar el acceso a tu ubicación desde el teléfono?