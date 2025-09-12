Iniciativa HikTech Star reconoce talento de profesionales mexicanos de la seguridad

Hikvision México dio a conocer a los ganadores de una segunda edición del concurso global HikTech Star 2025, iniciativa que reconoce el talento de los integradores que demuestran creatividad, innovación y conocimiento técnico en el uso de sus tecnologías.

Tras semanas de participación, el jurado seleccionó a los integradores mexicanos, quienes viajarán a China para conocer la sede global de Hikvision en Hangzhou.

El premio incluye vuelo redondo, hospedaje y una agenda de actividades en las oficinas centrales de la compañía en China.

Además, 15 participantes recibieron un reconocimiento especial en forma de monederos electrónicos, en agradecimiento a su esfuerzo y la calidad de los contenidos compartidos.

“Esta iniciativa reafirma nuestro compromiso con la innovación y con la comunidad de profesionales que día a día impuerlsan la seguridad tecnológica en México. Los ganadores representan la creatividad y el potencial del talento mexicano en un escenario internacional”, expresa Fran Sánchez, ejecutivo de Hikvision México.

“Con HikTech Star, Hikvision busca fortalecer el vínculo con los profesionales de la seguridad en México, impulsar el intercambio de experiencias y reconocer las historias que surgen en torno al uso de sus soluciones tecnológicas. El concurso también se ha consolidado como un espacio para visibilizar cómo la tecnología de seguridad puede inspirar nuevas formas de aprendizaje, negocio y colaboración”, dijo la ejecutiva.