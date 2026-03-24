Epic Games despedirá a más de 1,000 empleados ante caída en el uso de Fortnite

⁠Epic Games anunció ⁠este martes que despediría a más de 1,000 ⁠empleados como parte ⁠de una medida de recorte de gastos tras la fuerte caída en el uso de su juego estrella, Fortnite.

El director ejecutivo, Tim Sweeney, comunicó a los empleados que la empresa había estado gastando "mucho más de lo que ingresamos" desde que el uso del juego comenzó a descender en 2025.

Afirmó que los despidos, ⁠junto con ⁠un ahorro ⁠de más de 500 millones de ⁠dólares gracias a recortes en subcontratación y marketing y a dejar puestos vacantes, reducirían los costos.

INFORMACIÓN EN PROCESO...