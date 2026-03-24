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Epic Games despedirá a más de 1,000 empleados ante caída en el uso de Fortnite
Epic Games anunció este martes que despediría a más de 1,000 empleados como parte de una medida de recorte de gastos tras la fuerte caída en el uso de su juego estrella, Fortnite.
Epic Games anunció este martes que despediría a más de 1,000 empleados como parte de una medida de recorte de gastos tras la fuerte caída en el uso de su juego estrella, Fortnite.
El director ejecutivo, Tim Sweeney, comunicó a los empleados que la empresa había estado gastando "mucho más de lo que ingresamos" desde que el uso del juego comenzó a descender en 2025.
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Afirmó que los despidos, junto con un ahorro de más de 500 millones de dólares gracias a recortes en subcontratación y marketing y a dejar puestos vacantes, reducirían los costos.
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