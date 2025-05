Donald Trump ampliaría plazo para que TikTok opere si no hay acuerdo antes del 19 de junio

El presidente Donald Trump dijo que ampliaría el plazo del 19 de junio para que la empresa china ByteDance se desprenda de los activos estadounidenses de TikTok si para entonces no se ha alcanzado un acuerdo.

"Me gustaría verlo hecho", dijo Trump al programa de noticias de la NBC "Meet the Press with Kristen Welker" en una entrevista grabada el viernes en la finca de Trump Mar-a-Lago en Palm Beach, y que se emite el domingo.

Trump dijo que tenía un "punto dulce" para la aplicación después de que le ayudó a ganarse a los votantes jóvenes en las elecciones presidenciales de 2024, y agregó: "TikTok es muy interesante, pero será protegida".

Trump ya ha concedido en dos ocasiones un aplazamiento a la aplicación de una prohibición impuesta por el Congreso que inicialmente debía entrar en vigor en enero.

Se había estado gestando un acuerdo que escindiría las operaciones locales de TikTok en una nueva firma con sede en Estados Unidos y de propiedad mayoritaria y operada por inversores estadounidenses, pero quedó en suspenso después de que China indicara que no lo aprobaría tras los anuncios de Trump de fuertes aranceles a sus productos.

Los senadores demócratas argumentan que Trump no tiene autoridad legal para ampliar el plazo, y sugieren que el acuerdo que se había estado considerando no cumpliría los requisitos legales.

Una fuente cercana a los inversores estadounidenses de ByteDance dijo el mes pasado que se sigue trabajando en el posible acuerdo antes de la fecha límite de junio, pero destacaron que la Casa Blanca y Pekín tendrían que resolver primero la disputa arancelaria.

Trump declaró a NBC News que China estaba deseando llegar a un acuerdo, citando el impacto que los aranceles del 145% estaban teniendo en su economía. Dijo que no bajaría los aranceles para llevar a Pekín a la mesa de negociaciones, pero que eventualmente podría reducirlos como parte de un acuerdo más amplio.

"En algún momento los bajaré porque, de lo contrario, nunca podríamos hacer negocios con ellos. Y ellos tienen muchas ganas de hacer negocios", afirmó.

La ley obligaba a TikTok a dejar de operar antes del 19 de enero a menos que ByteDance hubiera completado la desinversión de sus activos en Estados Unidos.

Trump inició su segundo mandato como presidente el 20 de enero y optó por no aplicarla. Primero prorrogó el plazo hasta principios de abril y, el mes pasado, hasta el 19 de junio.