YouTube explicó el jueves sus planes de blockchain y metaverso para 2022, diciendo que podría aprovechar las tecnologías emergentes para reducir el fraude en el mercado de arte digital de rápido crecimiento y ofrecer una experiencia de visualización más social para el contenido de los videojuegos.

El mayor servicio de streaming del mundo, que es propiedad de Google de Alphabet Inc, en el último año ha tratado de aferrarse a los usuarios con una mejor orientación sobre las próximas características, en medio de la creciente competencia con TikTok de ByteDance Inc e Instagram de Meta Platforms Inc.

El mes pasado, YouTube dijo que estaba explorando lo que los defensores llaman tecnologías Web3 como tokens no fungibles (NFT), que son clips de video, arte u otros activos digitales vinculados a la tecnología de mantenimiento de registros blockchain.

YouTube fue más allá en una publicación en su blog el jueves, sugiriendo que podría hacer que los NFT sean apuestas más seguras.

Las ventas de NFT se dispararon el año pasado, pero los críticos han dicho que las estafas, el robo de derechos de autor y otros comportamientos depredadores son demasiado comunes.

Ofrecer formas de verificar la legitimidad de los activos que utilizan su biblioteca de videos sería una posibilidad para incorporar a sus características, dijo YouTube.

"Ofrecer una forma verificable para que los seguidores sean dueños de videos, fotos, arte e incluso experiencias únicas de sus creadores favoritos podría ser una perspectiva atractiva para los creadores y su audiencia", dijo el blog.

YouTube también ha dado prioridad al metaverso, un elemento del movimiento Web3 que describe mundos virtuales compartidos en los que la gente suele interactuar a través de avatares.

YouTube dijo que aún no tenía ideas claras, pero que una posibilidad sería permitir a los usuarios ver videos juntos en un metaverso. En general, se centrará por ahora en los videos relacionados con "los videojuegos, en los que trabajaremos para aportar más interacciones a los juegos y hacer que se sientan más reales", según el blog.

ByteDance lanzó el mes pasado una aplicación móvil para reunirse en un metaverso y Meta está gastando miles de millones de dólares en tecnología de realidad virtual y aumentada.