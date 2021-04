La pandemia global de Covid-19 generó un crecimiento exponencial en el uso de aplicaciones de mensajería y videollamadas. Alrededor de 2,000 millones de usuarios utilizan la plataforma WhatsApp hoy en día y más allá de los beneficios de permanecer conectados de forma constante, existen ocasiones en que el exceso de contacto genera malestar en algunas personas.

Por esta razón, estar en línea constantemente puede causar problemas. La buena noticia es que es posible leer mensajes y permanecer invisible para los contactos de WhatsApp. Para esto, no será necesario desconectarse a internet sino que el único requisito es tener la aplicación actualizada.

¿Cómo leer mensajes en WhatsApp sin aparecer en línea?

En primer lugar, mantener apretada la pantalla del celular para desplegar los menús. En segundo lugar, hacer clic en widgets. En tercer lugar, elegir el widget de la aplicación WhatsApp y colocarlo en la pantalla del teléfono. El widget permitirá ver la actividad de la aplicación en miniatura y se podrán visualizar todos los mensajes sin necesidad de entrar a la aplicación.

También es posible mantener apretado el mensaje desde el widget y responder mensajes. Al contestar el chat, el usuario no aparecerá en línea ya que realizó el mensaje desde la pantalla de inicio.

¿Cómo ordenar los mensajes de WhatsApp?

Por otro lado, a veces la bandeja de entrada de la aplicación está desordenada. Por el momento, la única función que ofrece WhatsApp para ordenar y limpiar la bandeja de entrada es la de “archivar” mensajes y chats. Para esto, la aplicación envía a una carpeta o “caja” los chats seleccionados. En el caso que una persona archivada vuelva a enviar un mensaje a través de WhatsApp, la conversación vuelve automáticamente a la bandeja principal.

En los próximos meses, WhatsApp planea actualizar la función de archivo de mensajes. Para esto, ofrecerá un nuevo “Modo vacaciones”, una opción de desconexión sencilla de grupos y conversaciones. Debido a que la modalidad home office intensificó el uso de la aplicación de mensajería, la compañía apura la nueva actualización.

Esta nueva función permite archivar las conversaciones y no recibir sus notificaciones, a menos que se ingrese a la carpeta de chats archivados. “Es como si el chat de grupo estuviera ‘durmiendo' en el archivo, por lo que nunca será desarchivado”, explicó WaBetaInfo, WaBetaInfo, un medio especializado en noticias sobre WhatsApp para los sistemas operativos iOS, de Apple, y Android, de Google.

Esto cambia diametralmente el comportamiento de los chats archivados. Con esta nueva función, las conversaciones archivadas no se desactivarán si se han silenciado previamente, por lo que se pueden archivar todos los chats de trabajo y no se volverán a mostrar notificaciones hasta que no desactivemos el nuevo modo.

kg