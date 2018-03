A punto de cerrar una nueva ronda de financiamiento, la startup colombiana Rappi prevé arrancar operaciones en las ciudades de Guadalajara y Monterrey durante el primer trimestre del 2017. De esta forma ampliará su presencia en el país, donde ya opera desde el año pasado, en la ciudad de México.

Estamos poniendo los cimientos y las primeras piedras para tener más operaciones. En Colombia ya son cinco ciudades: Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cali y Pereira; en México, antes de que acabe el trimestre, vamos a tener ya la ciudad de México, Guadalajara y Monterrey , adelantó a El Economista el director general de Rappi en México, Adán Ramos.

Con esta ampliación, agregó Ramos, la plataforma digital de servicios a domicilio espera crecer su plantilla laboral de 200 a entre 250 y 300 trabajadores contratados por la compañía en México.

Rappi fue fundada en el 2015 por los colombianos Guillermo Plaza, Felipe Villamarín, Sebastián Mejía y Simón Borrero, con la visión de entregar cualquier cosa a domicilio; formó parte del programa de incubación Y Combinator, de Silicon Valley; y entre sus inversionistas se encuentra Andreessen Horowitz, quien ha participado en el financiamiento de compañías como Facebook, Twitter, Foursquare, Groupon, Instacart, Airbnb o Pinterest.

Ramos aseguró que el emprendimiento ya ha levantado 10 millones de dólares en capital semilla, y en las próximas semanas cerrarán otra ronda de inversión, incluso superior, con la que esperan acelerar sus esfuerzos de expansión en América Latina, y fortalecer su presencia en los mercados donde ya mantienen operaciones.

Se tuvo el seed round en abril del año pasado, fue la primera ronda de financiamiento. La anterior fue de friends and family. Fue de un buen monto para ser un seed round y la próxima pinta aún mejor: es superior no sólo en monto pues los inversionistas que están entrando son Tier 1 , explicó. Debido a que aún no se cierra la ronda de financiamiento, el directivo prefirió omitir el monto, así como los participantes.

El boom de la vida on-demand

Más que ser una plataforma que realiza pedidos y envíos a domicilio en minutos, Rappi se ve como uno de los modelos en los que evolucionará el comercio electrónico. La compañía quiere ser una aplicación donde el usuario pueda encontrar prácticamente todo lo que existe en un centro comercial, desde ropa y comida hasta servicios como cajeros automáticos.

Apuntamos a ser el everything store on demand para Latinoamérica. Creemos que podemos lograr un gran crecimiento en este sector gracias a que aceptamos efectivo y tarjeta, con una flota de rappitenderos (una suerte de mensajeros que realizan los pedidos) que puedan dar el servicio, y on una gran oferta de servicio no sólo enfocado en una vertical como comida o supermercado sino poder integrar todo en uno , dijo.

La plataforma permite al usuario solicitar favores a los rappitenderos, como pasear al perro o enviar un regalo con determinadas especificaciones, siempre que sea legal (Ramos cuenta de un caso donde una usuaria pidió que los rappitenderos realizaran un ensayo escrito, pero rechazaron la orden al considerar que esto sería un plagio).

Los usuarios de la plataforma también pueden comprar a restaurantes, farmacias y tiendas con las que han forjado alianzas comerciales; o realizar pedidos específicos de cualquier producto que no se encuentre en su catálogo y el cobro se realiza al usuario en efectivo o tarjeta una vez que recibió el pedido. La firma también lanzó el servicio RappiCash con el que habilita el envío de dinero en efectivo con cargo a su tarjeta de crédito.

Rappi aspira a ser una homescreen app y esto va a pasar cuando tengamos lo que la mayoría de la gente quiere. La comida es obviamente algo que es un gancho enorme; el súper es algo que nos da mucho apalancamiento con las grandes compañías; los servicios como RappiCash vimos que le dan mucha conveniencia al usuario y queremos seguir avanzando.

¿Hacia dónde se va a mover? hacia lo que tiene un mall, como ropa, y seguir profundizando estas otras tres cosas. Lo que Rappi se va a convertir es un lugar donde puedas conseguir de todo , aseguró Ramos.

Aunque Rappi no ofrece muchas métricas públicamente Ramos asegura que es para no dar demasiada información a su competencia , el directivo afirmó que ya cuentan con 250,000 clientes y han registrado crecimientos exponenciales, de doble dígito al mes tanto de ingresos como de usuarios. Y atribuye este crecimiento al auge de los servicios bajo demanda y la aceptación de dinero en efectivo y plástico bancario como formas de pago.

Este tipo de servicios han sido motores importantes para el comercio electrónico en México. En el 2015, este sector creció 59% en el 2015 respecto al año previo para llegar a los 257,000 millones de pesos, registrando la mayor tasa de repunte desde el 2010, según la Asociación de Internet.MX (antes Amipci).

¿Cómo gana Rappi?

Rappi funciona como la plataforma que permite conectar tanto a los clientes como a los rappitenderos sin cobrarles comisiones a ninguno de ellos: los cargos por el servicio son pagados íntegramente a los mensajeros, aseguró el directivo.

El modelo de negocio de Rappi se basa en los acuerdos comerciales con restaurantes, tiendas departamentales y demás establecimientos que busquen subirse a la plataforma. Rappi cobra una comisión a los establecimientos por cada pedido realizado a través de la plataforma. Otra fuente de ingresos está en las alianzas con grandes empresas para realizar campañas publicitarias y acercamientos con los consumidores.

La compañía apostará por su estrategia de expansión, así como el aumento de la base de usuarios, de pedidos y capacidad de rappitenderos para el modelo de negocio, y convertirse en la plataforma donde usuarios, marcas y tiendas puedan encontrar un lugar en común.

Rappi sabe que no son los únicos jugadores en el mercado. UberEats o Cornershop se han posicionado como su competencia en el segmento de alimentos y supermercados on demand. Y Ramos, más que preocuparse, les da la bienvenida.

Estamos en un universo enorme y hay espacio para todos, para crecer en este momento. Lo mejor que puede pasar es que más empresas entren al tema on demand. Si a ti te toca abrir el mercado, la inversión que tienes que hacer es muchísimo más grande y si llega otras plataformas es muy bueno porque más usuarios se empiezan a enterar y se convierte en un tema de competencia por el servicio , aseguró.

Pero Rappi confía en su capacidad y respaldo financiero, la calidad y personalización en la atención al cliente y el hecho de no estar limitados a una vertical sino a la oferta multiservicios dentro de su plataforma.

