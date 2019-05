Muchas son las reacciones que se han dado sobre la cancelación de los negocios de la firma estadounidense Google con la china Huawei debido a la guerra comercial entre estos dos países.

Por falta de información y de un pronunciamiento oficial de las compañías involucradas muchos usuarios temen que sus celulares queden obsoletos, por lo que otras marcas han aprovechado para criticar la Serie P30.

Teoría que aprueban expertos como Diego Santos, codirector de 242 Media, quien aseguró que si estas medidas entran a regir “las personas deberían pensar en cambiar de celular” ya que la firma quedaría aislada.

Por otra lado, Alejandro Cool, director del laboratorio Wobi-mob, afirmó que no había por qué entrar en pánico, pero que es necesario que Huawei se pronuncie, les explique a sus usuarios lo que está ocurriendo y que no se verán afectados.

De igual manera se pronunció Leonardo Gómez, profesor investigador de medios digitales, quien dijo que tocaría analizar qué tan rápido puede reaccionar Huawei pues “no solo se trata de crear un nuevo sistema operativo, pues Huawei tiene toda la capacidad para crearlo, sino de que los desarrolladores de aplicaciones empiecen a diseñarlas para que se soporten en esta nueva plataforma”.

Además, resaltó los intentos de otras compañías que no han resultado exitosos como es el caso de Windows Phone y BlackBerry, por lo que “debemos esperar para ver cómo se resuelve esto”.

Santiago Roldán, experto en tecnología: restricciones pueden ser parciales

Santiago Roldán dijo que los usuarios de Huawei deben verificar si el celular está abierto para hacer actualizaciones manuales y estar pendientes de la garantía del equipo, pues en caso de no estar conforme con él lo podrían devolver. También resaltó que “las restricciones no están en todos los países de América Latina, entonces no hay que entrar en pánico, pero si se compra un equipo Huawei nuevo, debe ser consciente de que va a venir con posibles restricciones”.

Daniel Tovar, experto en tecnología: Huawei no caerá por Estados Unidos

Huawei siempre ha sido una compañía reconocida por su innovación, pues lanzó un procesador Kirin, cuando el mercado lo lideraba Qualcomm e implementó cámaras Leica cuando la mayoría tenía Sony, por lo que el riesgo es “que Google pierda el mercado que representa esta y otras empresas chinas como Honor y Xiaomi”. También aseguró que a mediano plazo deberán sacar un Sistema Operativo, pues “la segunda empresa que más teléfonos vende no se va a dejar acabar por EE.UU.”.

Diego Santos, codirector de 242 Media: Esto generará una deserción

No todos los expertos en tecnología o telecomunicaciones han sido positivos con respecto a la situación de Huawei, Diego Santos aseguró que esto “es un baldado de agua fría para estos usuarios. Habrá que ver cómo la compañía sortea este obstáculo, pero creo que va a haber una deserción hacia otros dispositivos, pues no veo cómo Huawei puede salir bien librado de esto” y resaltó que todavía no es claro qué funcionalidades van a continuar y cuáles van a dejar de operar.

Gustavo Ramírez, profesor U. Javeriana: Otras marcas que se podrían afectar

Si bien el veto inició con Huawei, “la sanción está dirigida a las compañías que colaboren con el gobierno chino, pero la ley de ese país obliga a que todas lo hagan, por lo que otras marcas como Honor y Xiaomi se puede afectar”, dijo Ramírez. Además el gobierno puede tomar represalias con las que se afectaría empresas que tienen su ensamblaje en este país como Apple, “por ahora el único beneficiado es Samsung porque no tiene nada que ver con ellos”, agregó.

Alejandro Cool, director del laboratorio Wobi-mob: La desinformación y sus efectos

El veto de Google hacia Huawei, así como la desinformación han generado pánico entre sus usuarios, situación que ha sido aprovechada por embajadores de otras marcas que lanzaron ataques contra la Serie P30. Todo esto podría disminuir drásticamente las ventas de la compañía por lo que es “necesario que se pronuncien, den un parte de tranquilidad y le expliquen a sus usuarios qué está pasando y como no se verán afectados de ninguna manera por las acciones de Estados Unidos”.