Uno de los principales problemas que aqueja a la población mexicana es la inseguridad, ya no sólo la que se vive en el exterior del hogar, incluso la que se infiltra hasta en nuestra información más personal y privada,

Desde varios años, es cada vez más frecuente recibir correos electrónicos de supuestas empresas o instituciones financieras que le piden actualizar su información personal dirigiéndolo a páginas apócrifas, o que reciba una llamada telefónica de falsos agentes financieros que le solicitan sus datos, vulnerando su seguridad.

Felipe Leñero, fundador y director general de la plataforma digital eFirma.com, indicó que es importante tomar medidas preventivas ya que este tipo de delitos está creciendo muy rápido, aprovechándose de la desinformación de los usuarios.

Señaló que actualmente el principal sector de ataque de la ciberdelincuencia es la clonación de tarjetas bancarias y el robo de identidad.

“Los errores más comunes que cometen las personas cuando están haciendo transacciones en Internet son: las contraseñas inseguras, proporcionar su NIP a otras personas, usar medios no seguros al usar la banca online, dar información personal a través de medios distintos a los que utiliza la banca como tal y no mantenerse informados de los cargos que le hacen a su tarjeta bancaria”, aseguró.

Clonación de tarjetas

El director de la plataforma explicó que la clonación de tarjetas bancarias se puede dar principalmente por dos vías, con el uso de un skimmer (dispositivo que se instala en los cajeros automáticos y en las terminales punto de venta para robo de datos) y phishing (página de Internet que suplanta la identidad de otra entidad con el fin de estafar).

“Cuando vaya a pagar con tarjeta de crédito o débito en algún establecimiento siempre se debe tener a la vista el plástico como tal y verificar que no haya algún instrumento adicional que parezca sospechoso junto al dispositivo”, explica Leñero.

“Phishing es robar los datos de la tarjeta bancaria por medio de un sitio de Internet, por eso es recomendable checar que el sitio electrónico donde se hará la transacción financiera sea una página segura”.

Cómo detectar un dominio extraño

La primera validación es la más simple pero no menos importante, se debe visualizar que la dirección que muestra el navegador sea exactamente la que se digitó.

En el navegador, la dirección de la página web deberá empezar por https y no sólo por http, la letra s al final hace una gran diferencia. También en la barra de la dirección aparecerá un candado. “Si no tiene ese candado, no ingrese sus datos”, recomienda el experto.

Contraseña

De acuerdo con Mer Group, el error más frecuente es pensar que se está exento de un ataque cibernético, debido a que el robo de datos es cada vez más común.

La empresa señala que cada vez los ciberataques se vuelven más sofisticados, por lo que los usuarios deben estar conscientes de los riesgos de no tomar las medidas para proteger sus datos.

“Elegir una contraseña suele ser un dilema; de hecho, una de cada 10 personas tiene la misma para todas sus cuentas y normalmente son sencillas de recordar, lo que significa que se pueden adivinar y eleva las posibilidades de ser víctima de un ataque”, advirtió en un comunicado.

