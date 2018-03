Oraculus, un medio nativo digital especializado en las elecciones mexicanas, detectó la necesidad de información electoral de los lectores que quieren emitir un voto consciente y más allá de dar una opinión, el sitio brinda un abanico informativo con el que el usuario puede hacer su propia lectura. “Hay tanta información que acaba por generar una especie de desinformación porque ya no sabes ni qué leer. Nuestra chamba es poner a disposición toda la información de fuentes abiertas para que la gente la consulte, forme su criterio y el día de las elecciones tenga la suficiente evaluación propia para votar por un candidato”, dijo Juan Ricardo Pérez Escamilla, socio fundador de Oraculus.

La idea de Oraculus es ofrecer información de calidad producida por otros medios de comunicación, sin ser sólo un agregador de noticias: ofrece ángulos y opiniones diferentes, para combatir la desinformación en un entorno digital con exceso de contenidos y fake news. La idea de Pérez Escamilla y sus socios el periodista Leo Zuckerman , así como los encuestadores, Jorge Buendía y Javier Márquez, de Buendía y Laredo, es construir "un portal que se parezca a FiveThirtyEight o RealClearPolitics pero en versión mexicana".

Los medios de comunicación empiezan un trabajo informativo que se intensificará en las próximas semanas con motivo del periodo electoral para elegir al próximo presidente de México. El camino rumbo a la jornada comicial del 1 de julio tendrá, a diferencia de los anteriores, tiene como primera salida las plataformas digitales. Según Pérez Escamilla, el reto de los medios nativos digitales será encontrar un nicho y atacarlo.

Una de las principales apuestas de oraculus.mx es la integración de encuestas, una "encuesta de encuestas" por el concepto anglosajón de poll of polls. Se trata de un "agregador" de las encuestas registradas ante el Instituto Nacional Electoral (INE) coordinado por Javier Márquez, politólogo y experto en métodos cuantitativos, además de profesor en El Colegio de México y el CIDE. El resto del equipo de redacción lo forman 5 personas quienes curan e integran notas, entrevistas y videos de diferentes medios para garantizar información veraz y con perspectivas variadas.

“Hacemos fact checking de todo. Aquí tienes la certeza de que cualquier cosa que publiquemos está basado en la verdad. Es difícil definir la verdad, si tú no estás de acuerdo no quiere decir que no sea verdad”, dijo Pérez Escamilla.

Oraculus.mx por el momento es un proyecto autofinanciado, libre de publicidad de gobierno. En el corto o mediano plazo, tienen planes de integrar anunciantes a los que se les pueda aportar valor y viceversa. “Oraculus va a vivir de lo que vende, como todo buen proyecto tiene que haber una inversión y muy pronto llegaremos a un punto de equilibrio. Más adelante no me queda duda de que va a ser un portal muy redituable”, dijo Pérez Escamilla.

