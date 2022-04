Aunque se esperaba que Lyft pudiera entrar a competir en el mercado mexicano del transporte por aplicación, la compañía estadounidense busca profesionales en programación para levantar una oficina de desarrollo en México y no conductores para que usen su app en el territorio mexicano.

En enero de 2022, Lyft publicó a través de LinkedIn alrededor de 20 ofertas de empleo para trabajadores en México, principalmente para desarrolladores e ingenieros. Pero de acuerdo con Brian Salomaki, líder del equipo de Lyft en México, dice que el objetivo del reclutamiento es levantar un hub de desarrollo en México en el que prevén contar con 300 programadores.

“Lo que estamos haciendo aquí en México es construir equipos de tecnología. Estamos aquí desde 2020, ya tenemos dos años desde que contratamos a los primeros desarrolladores de software. No estamos ofreciendo nuestros servicios de movilidad”, dice Salomaki.

El equipo de tecnología de Lyft en México está enfocado en desarrollar productos para la gestión de flotas de transporte en los mercados estadounidense y de Canadá, donde es el principal competidor de Uber en el segmento de servicio de transporte por aplicación.

La razón por la que Lyft ha venido levantando su centro de desarrollo en México es que cada vez es más difícil para la compañía encontrar el suficiente talento con habilidades en tecnología que requiere en los mercados de Estados Unidos y Canadá.

A esto se suma, de acuerdo con Salomaki, que México es “una fuente de gente muy talentosa e innovadora”; que cuenta con varias industrias con conexiones con la tecnología, como el sector automotriz y el aeroespacial y en donde se gesta una intensa cultura del emprendimiento.

Aunque Salomaki asegura que la contratación de programadores mexicanos no tiene mucho que ver con un proceso de reducción de costos por parte de la compañía, no hay que olvidar que el salario promedio de un desarrollador o programador en Estados Unidos es de 124,976 dólares al año, según la plataforma Indeed; mientras que en México, los desarrolladores de software ganan en promedio 362,964 pesos al año, es decir alrededor de 18,322 dólares el año, según la plataforma mexicana Hireline.

Esto quiere decir que un programador estadounidense puede llegar a cobrar hasta seis veces más que un programador mexicano.

Actualmente, el equipo de desarrolladores de Lyft está integrado por 100 personas, aunque la compañía espera contratar otras 200 en los próximos dos años, para alcanzar un equipo de 300 personas en total en México.

Las ofertas van dirigidas a desarrolladores y programadores especializados en back-end (servidores), front-end (aplicaciones móviles) y en calidad y seguridad de la información. Pueden entrar a trabajar desde estudiantes en carreras de programación y sistemas, hasta ingenieros senior que son quienes planean la estrategia de tecnología para cada área del negocio.

Los postulantes pueden estar especializados en cualquier lenguaje de programación; deben saber inglés para comunicarse con otros equipos de la empresa que se encuentren en Estados Unidos o Canadá. Además de prestaciones superiores a las legales en México, Lyft ofrece acciones de la compañía a sus nuevos trabajadores.

