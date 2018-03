IBM ha anunciado hoy la primera iniciativa industrial para construir y comercializar el primer ordenador cuántico universal, una máquina capaz de resolver problemas que resultan demasiado complejos para las computadoras convencionales. La compañía no precisó una fecha exacta para su disponibilidad comercial (hoy solo hay prototipos de este tipo de ordenadores), pero sí aclaró que sus sistemas cuánticos IBM Q se proporcionarán a empresas e instituciones través de su plataforma en la nube IBM Cloud.

Los ordenadores cuánticos funcionan a partir de átomos y no de circuitos como los clásicos. Además, no están basadas en los bits (la unidad mínima de información con la que puede traspasarse el mundo real a un mundo binario de ceros y unos) sino en una unidad, el qubit, que puede adoptar un estado de 0 y 1 y un estado de ambos a la vez, lo que proporciona mayor velocidad de procesamiento. Igualmente, trabajan en paralelo, de manera que puede resolver un número exponencial de tareas a la vez, mientras un PC normal lo hace secuencialmente: primero resuelve un problema, luego otro y así sucesivamente.

Según explicó IBM, mientras que las tecnologías que se ejecutan actualmente sobre ordenadores clásicos pueden encontrar patrones y hacer descubrimientos escondidos en la vasta cantidad de datos existentes, los cuánticos aportarán soluciones a problemas en los que los patrones no se pueden identificar porque no existen datos y porque el número de posibilidades que se tendría que analizar es tan enorme que una computadora clásica no podría procesarlo jamás.

La computación cuántica promete ser la próxima gran tecnología que impulse una nueva era de innovación industrial , dijo el vicepresidente de IBM Research, Arvind Krishna. En su hoja de ruta para la comercialización de sus nuevos sistemas cuánticos, la compañía ha lanzado una interfaz de programación (API) para que los desarrolladores construyan interfaces entre computadores cuánticos y tradicionales.

En 2016 IBM lanzó Quantum Experience, una plataforma en la nube conectada a la web para que cualquiera que lo desee pueda experimentar de forma gratuita con un procesador cuántico. Hasta ahora, se podían hacer simulaciones con un procesador de 5 qubits, pero la tecnológica anunció ayer una mejora del simulador para modelar circuitos con más de 20 qubits.

Es difícil establecer qué supone un computador cuántico. La idea es desarrollar en los próximos dos años sistemas que sean capaces de abordar problemas que sean intratables con los ordenadores que tenemos hoy en día. (...) La intención es tener alrededor de 50 qubits dentro de dos años , señaló a Efe el científico de IBM Research Antonio Córcoles-González.

Los primeros trabajos han venido de la industria química, pero IBM ve un gran potencial en su aplicación para la medicina y los nuevos materiales, la logística, los servicios financieros y la inteligencia artificial. La multinacional estadounidense, que competirá en este negocio de los ordenadores cuánticos con la empresa canadiense D-Wave, planea colaborar con socios de la industria para desarrollar aplicaciones que impulsen la velocidad de los sistemas cuánticos. Unos sistemas que precisan de una refrigeración especial para que los átomos trabajen sin problemas y de un mantenimiento complejo, lo que dificulta su venta directa.

