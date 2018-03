Las autoridades y agencias de seguridad federales y estatales de México muestran interés en los equipos altamente tecnológicos, desde armas y misiles de mayor alcance y precisión, sistemas para la detección de explosivos, de vigilancia y rastreo con drones hasta tecnologías para la seguridad cibernética. Y esto es visto como una oportunidad para las industrias de Israel.

Vemos en México no solamente un mercado importante sino porque vemos un socio importante. Tenemos no solamente retos sino también grandes oportunidades y poder estrechar los vínculos de cooperación de transferencia de tecnología entre Israel y México , dijo el embajador de Israel en México, Jonathan Peled.

El 5º Seminario de Seguridad Interior y Ciberseguridad que organizó la Embajada de Israel en la Ciudad de México, y al que El Economista tuvo acceso, fue un punto de encuentro de representantes de agencias como la Procuraduría General de la República, la Policía Federal, la Comisión Nacional de Seguridad, así como de secretarías de Seguridad, procuradurías y fiscalías estatales con más de una veintena de empresas israelíes mostraron sus productos y servicios de seguridad y defensa.

Pero, discretamente, otras firmas que ofrecen servicios de generación de inteligencia e intercepción de comunicaciones mediante el hackeo de dispositivos y redes inalámbricas quieren ganar. La mayoría de estas empresas están conformadas por hackers y expertos que fueron miembros de la Defensa e Inteligencia de Israel.

Hoy en día, entidades de procuración de Ley que son de gobierno federal y estatal tienen la posibilidad de adquirir ese tipo de tecnología y hoy en día puedes ofrecer a una entidad gubernamental que tiene el derecho de adquirir esas plataformas escucha masiva, escucha puntual, inhibición, manipulación de datos celulares, infección con troyanos , dijo en entrevista Royi Biller, director de Tecnologías de EyeTech Solutions, una firma fundada en México por ex militares y agentes de la inteligencia israelí que integra soluciones y diseña servicios de ciberseguridad e inteligencia.

La oportunidad es clara: México es uno de los más grandes clientes para las empresas de espionaje electrónico dado el laxo control que existe para su uso y abuso, como han evidenciado las filtraciones de los correos electrónicos de Hacking Team como los reportes del Citizen Lab sobre el uso de soluciones creadas por firmas como Gamma International y NSO Group.

Al alcance de la mano

Las empresas, en su mayoría, prefieren no hablar directamente con la prensa, aunque reconocen que buscan expandir sus negocios al comercializar sus tecnologías como forensía digital y generación de inteligencia . Tampoco ofrecen muchos detalles sobre sus clientes mexicanos con quienes ya tienen operaciones en el país, aunque la mayoría está restringido a clientes de gobierno.

Una de ellas, Verint Systems, dotó de tecnologías de espionaje e intercepción de comunicaciones a las autoridades mexicanas en el 2007 bajo el auspicio de Estados Unidos con la supuesta finalidad de apoyar al combate contra el narcotráfico. El contrato firmado por el gobierno estadounidense y la firma israelí tuvo un valor de 3 millones de dólares.

Cellebrite es otra de las compañías que asegura vender sus soluciones a instituciones gubernamentales y agencias de seguridad para realizar análisis de forensía digital, es decir, extracción de información de un dispositivo sin alterarla.

Esta compañía fue la que logró hackear para el FBI el iPhone que fue utilizado para las investigaciones del atentado terrorista en San Bernardino en el 2016, luego de que Apple se negara a desencriptar el dispositivo móvil.

Nosotros vendemos hardware y software que viene licenciado por un año. Sólo es una licencia por dispositivo. El precio difiere de cada país por el tema de impuestos porque se hace en coordinación con importaciones locales; sin impuestos, alrededor de los 15,000 dólares por licencia , explicó Carlos Jaramillo, representante de la firma quien concedió una breve entrevista bajo la condición de no proporcionar más detalles sobre sus operaciones.

Pero una búsqueda en el portal de transparencia del gobierno federal arrojó que la Secretaría de la Defensa Nacional firmó en el 2014 un contrato por 2.8 millones de pesos con el intermediario mexicano Geseco SA de CV para adquirir esta tecnología.

Un representante de la compañía Prelysis, que también accedió a hablar brevemente con El Economista, explicó que la firma fundada en el 2014, ofrece hackeo e intervención de comunicaciones usando técnicas pasivas (con tecnologías de intercepción de comunicaciones no invasivas) y activas (hackeo e intervención de equipo).

Públicamente anuncia la comercialización de sistemas de gestión de operaciones tácticas, operación de control de fronteras, inteligencia de construcción y herramientas de ciberinteligencia para todas las tecnologías comunes de comunicación disponibles.

El representante explicó que Prelysis apenas tiene presencia en México con algunos socios que comercializan sus soluciones, pero busca establecer una representación directa ante la oportunidad que existe en el mercado mexicano.

Al contrario, los representantes de Magen 100 evitaron responder cuestionamiento y se mostraron cautela para identificarse con este medio. En un perfil ofrecido durante el Seminario, se trata de una compañía fundada para proporcionar soluciones avanzadas de inteligencia para agencias gubernamentales. La compañía fue establecida en Israel por un grupo de veteranos de tecnología e inteligencia apoyados por una inversión financiera importante.

Los productos de la compañía permiten que las Fuerzas de Seguridad y Organizaciones de Inteligencia, extraigan información de smartphone apps y cloud a través de la interceptación avanzada. Los productos de Magen están construidos basados en el conocimiento técnico y la experiencia operativa de la Inteligencia Israelí , detalla su perfil.

Álvaro Vizcaíno Zamora, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) fue cuestionado por El Economista durante el encuentro sobre el laxo control y abuso en el uso de las herramientas cibernéticas de hackeo e intervención de comunicaciones por parte de autoridades federales como estatales; sin embargo, evitó dar respuesta alguna.

El control que yo conozco con fuerza, viene de nuestra parte como nuestro Estado (de Israel). Pero sí tú mañana quieres buscarte otra solución igual que no proviene de Israel sino de Rusia o de China, nadie te va a pedir firmar nada, ellos lo venden. Nosotros, por tema de ética y de seguridad nacional, lo consideramos importante , explicó Biller, también un veterano del ejército israelí.

Por la naturaleza de los clientes y sus intereses, no podemos exigir el acceso para ver la información. No es por tapar los ojos sino por tener mucho respeto a la privacidad de los clientes. Si alguien es objeto de colección de información es por ser un agente de crimen, un político u oposición, yo no sé y tengo que confiar como proveedor que la persona realmente va a cumplir con su responsabilidad como servidor público , agregó.

julio.sanchez@eleconomista.mx

