Las empresas mexicanas realizaron inversiones por 2.7 millones de dólares, en promedio, en proyectos orientados a la privacidad y la protección de datos personales, según el más reciente Reporte de Privacidad de Datos de Cisco, que analiza las respuestas a entrevistas hechas a 4,900 profesionales de seguridad y privacidad de datos en 27 países del mundo, incluido México.

Las empresas han incrementado de forma consistente el monto que destinan a la privacidad porque se han dado cuenta de que este concepto genera valor. Según el reporte de Cisco, la mitad de los profesionales encuestados a nivel global dijo que su empresa obtuvo un retorno de su inversión en privacidad de más del 100 por ciento.

De acuerdo con el reporte, la gran mayoría de las empresas, no sólo en México sino a nivel global, confían en que la privacidad forma parte integral de su cultura; también, en que se trata de un imperativo de negocio y no un mero ejercicio de cumplimiento; pero sobre todo, están convencidas de que si no protegen los datos de sus clientes, estos no adquirirán sus productos.

Mario de la Cruz, director de Relaciones con Gobierno de Cisco para América Latina, matiza los resultados del documento cuando se le recuerda que, en México, pese al optimismo de las empresas, la extracción y filtración de datos tratados por entes públicos y privados es una constante. El directivo afirmó que si bien las compañías admiten a la privacidad como un factor crítico de su negocio, también están conscientes de que los riesgos de ciberseguridad están siempre presentes.

“Las organizaciones están entendiendo que tienen la responsabilidad de tratar de manera ética la información personal de sus usuarios, están asignando mayores inversiones a ello, porque están viendo retornos a la inversión. No es que esté totalmente resuelto, pero hay un entendimiento de que los datos se deben tratar de manera ética”, dijo.

Ley de Protección de Datos Personales

Los profesionales de seguridad y privacidad en México están entre los que más destacan el impacto que han tenido las leyes nacionales en materia de protección de datos personales. Hasta 92% de los encuestados en México dijo que creía que las leyes mexicanas de protección de datos personales han tenido un impacto positivo, un porcentaje que está por encima de prácticamente todos los encuestados de otros países.

Aunque, según De la Cruz, la transparencia es la clave para el tratamiento de datos personales, la legislación mexicana de protección de datos personales, al menos aquella que rige a los agentes privados, carece de la obligación de notificar la extracción o filtración de datos personales de sus clientes o usuarios, es decir que las compañías no están obligadas a revelar cuando sufren un incidente de seguridad que afecte la información de sus clientes.

“Sí es muy importante que haya transparencia por parte de las organizaciones cuando hay una brecha de seguridad. Sin duda este es un elemento de transparencia y es un elemento fundamental que debería estar en todas las legislaciones, no nada más en la mexicana”, dijo.

Inteligencia Artificial

El reporte de Cisco también considera la concepción que tienen los clientes y usuarios del tratamiento que dan las empresas a sus datos personales mediante herramientas de inteligencia artificial. Según el análisis, la mitad de los usuarios creen que no pueden proteger sus datos porque no saben lo que las empresas hacen con ellos.

Cisco ha establecido un estándar de confianza para el tratamiento de datos personales mediante inteligencia artificial que incluye seis principios: transparencia, justicia, rendición de cuentas, privacidad, seguridad y confiabilidad.

rodrigo.riquelme@eleconomista.mx