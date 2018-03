El año pasado, los vehículos sin conductor se colocaron en el centro de las innovaciones tecnológicas. Diversas compañías en todo el mundo presentaron nuevos modelos de estas máquinas autónomas, que prometen reconfigurar el tránsito en las ciudades, en las próximas décadas. Durante una conferencia en el Consumer Electronic Show 2017 (CES), que se llevó a cabo del 5 al 8 de enero en las Vegas, Nevada, el presidente de Nissan Motor, Carlos Ghosn, pronosticó que para el año 2030, 15% de los vehículos en todo el mundo serán autónomos.

NOTICIA: El 15% de los autos serán autónomos en 2030: Nissan

El arribo de esta tecnología a las calles supone una serie de ventajas y desventajas. La convivencia de los sistemas automáticos y los autos regulares, los desafíos legales y la seguridad de los pasajeros son solo algunas. Pero un aspecto que también están considerando las compañías automotrices son las actividades que desarrollarán los pasajeros cuando estén siendo transportados por estos vehículos.

Las personas pasan buena parte de su día en su auto y gracias a la tecnología de conducción autónoma, los coches se convertirán en ambientes con los que los usuarios disfrutarán de distintas comodidades sin tener que prestar atención a lo que sucede a su alrededor.

NOTICIA: CES 2017: La computadora de Nvidia, el conductor y copiloto en los autos

El auto se ha convertido entonces en el llamado tercer lugar, el cual de acuerdo con el sociólogo Ray Oldenburg en su libro The Great Good Place, citado por The Verve, son aquellos que comparten rasgos comunes y esenciales en todo el mundo. La uniformidad del tercer lugar eclipsa las variaciones en su apariencia exterior y parecen no afectados por las diferencias culturales hacia el típico lugar en donde se desarrolla la vida pública , explica Oldenbrug en su libro.

De acuerdo con The Verve, terceros lugares comunes son una cafetería, un parque o un bar. Pero, ¿de verdad pueden los autos convertirse en terceros lugares? La publicación indica que son dos las razones por las que esas máquinas que requieren de nuestra atención se convertirán en los nuevos espacios de convivencia. Por un lado, está el uso cada vez más frecuente de los autos compartidos con plataformas como Uber y BlaBla Car, y por otro, el desarrollo de sistemas de conducción autónoma cada vez más efectivos.

NOTICIA: Tecnología y el modelo Uber para "salvar" al sector automotriz

En el Consumer Electronic Show, la feria tecnológica más concurrida del mundo, que se llevó a cabo la semana pasada en Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos, varias compañías presentaron diversos proyectos en los que el punto de inflexión no era ya solamente las cualidades de autoconducción de los vehículos, sino todas las herramientas que ofrecen estas máquinas para disfrutar o aprovechar el viaje sin tener que preocuparnos por sufrir un accidente.

1. Oasis

Una coche autónomo con control de gestos, asientos giratorios de piel blancos, un parabrisas con realidad aumentada, el Oasis, de la compañía suiza Take Rinspeed, cuenta con un jardín de plantas suculentas que crecen en el tablero y, de acuerdo con sus creadores, está destinado a servir como una plataforma para que otros constructores automotrices puedan desarrollar sus propios proyectos. Es por esta razón que no veremos al Oasis en las calles, pero es probable que su creación sea la punta de lanza para nuevos diseños que piensen en los automóviles como nuevos espacios en los que la gente puede entretenerse, trabajar e incluso, dormir.

2. Fiat Chrysler Portal

La compañía automotriz Fiat Chryslet describe al Portal como un transporte de última generación para las familias, diseñado por los millennials para los millennials . Para la compañía, el Portal es también un tercer espacio, es decir, un lugar en el que las familias millennials podrán pasar tiempo efectivo entre todos. Los desarrolladores del Portal han incluido en sus creación muchas de las características tecnológicas que la sociedad está demandando. En principio, es un vehículo autónomo, es decir, que no requiere de un conductor humano que oriente su camino; cuenta con cámaras interiores y un sistema de audio que permite que cada uno de los pasajeros escuche su propia música sin que ésta interfiera con la de los demás. El Portal también incluye reconocimiento facial y de voz, por lo que con una sola palabra podrás personalizar características del Portal, como la iluminación, el destino al que quieres que se dirija y la música que quieres escuchar.

3. Honda NeuV

El Nuevo Vehículo Eléctrico Urbano (NeuV, por su sigla en inglés), creado por Honda, se basa en la premisa de que gracias a la autonomía de estas máquinas, los coches eléctricos pueden trabajar mientras su dueño está realizando otras actividades. La compañía indicó que este vehículo puede ser programado para recoger y dejar a otros pasajeros mientras su dueño no lo está usando. Además, este automóvil estará más en contacto con sus pasajeros, debido a que cuenta con un motor emotivo y un asistente personal, los cuales analizan las reacciones y hábitos del conductor y de los pasajeros y hace recomendaciones sobre la velocidad del vehículo, la música y el tránsito.

4. Hyundai Mobility Vision

Aunque Hyundai no desarrolló un auto en sí, la compañía coreana presentó durante el CES 2017 un concepto tecnológico que reune las características de una casa inteligente y un vehículo autónomo. El concepto Mobility Vision de Hyundai implica el que tu vehículo es una extensión de tu hogar, es decir que el asiento en donde disfrutas tus programas de televisión favoritos es también el asiento de tu auto, gracias a un portal dentro de tu casa sirve como un acceso a tu medio de transporte. La motivación de Hyundai, de acuerdo con la compañía, es borrar la línea entre la movilidad y el espacio de vida y de trabajo, integrando el coche en la vida cotidiana de los usuarios .

5. Toyota Concept-i

Para Toyota, el problema de los vehículos autónomos lanzados por compañías como Tesla o Google es que estas máquinas no toman en cuenta los sentimientos que una persona tiene por su auto. El Concept-i ofrece movimiento, pero de una manera muy amistosa , explicó Ian Cartabiano, director del estudio de diseño de Toyota. Este vehículo autónomo inlcuye al asistente personal Yiu, un mayordomo de autos con Inteligencia Artificial que es capaz de aprender de los gustos del conductor o de los pasajeros. La mayoría de los autos son diseñados de afuera hacia adentro, pero el Concept-i es diferente. Sus creadores establecieron una filosofía para el interior del auto antes de comenzar a diseñarlo.

rodrigo.riquelme@eleconomista.mx