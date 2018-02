México ocupa el lugar 15 de 23 países que integran el Online Civility Index 2017 realizado por Microsoft, el cual mide el nivel de riesgo al que están expuestos los habitantes de un país al navegar en la red. Más de 70% de los mexicanos encuestados dijo haber estado expuesto a riesgos de intrusión, sexuales, de comportamiento o de afectación a la reputación, lo que coloca al país por debajo del promedio mundial (65%) junto a la mayoría de los países latinoamericanos que figuran en el estudio.

El principal riesgo que enfrentan los mexicanos en internet es el contacto no deseado, que hace referencia a ser contactado personalmente o por teléfono por alguien que ha obtenido información personal en línea sin que se haya solicitado la comunicación. En segundo lugar, aparece la recepción de mensajes e imágenes con contenido sexual no solicitadas o sexting y en tercero figura el trolleo, es decir cualquier acto deliberado para hacer enojar a una persona mediante comentarios irónicos u ofensivos.

En México, tanto la exposición a este tipo de riesgos, como el nivel de preocupación de la población a sufrirlos bajaron entre el 2016 y el 2017, una tendencia contraria a lo que sucedió en la mayoría de las naciones consideradas en el análisis. Los países que más subieron su nivel de exposición a riesgos online son Estados Unidos, Reino Unido y Rusia, mientras que los que más lo redujeron son China, México, India y Francia.

Desafortunadamente, este avance en el Índice de Civilidad Digital no exime a México de ocupar el octavo lugar entre los países con mayores niveles de acoso en contra de mujeres, con 61% de las encuestadas que dijeron haber sufrido algún tipo de contacto no deseado en internet, sexting no deseado, acoso online, ciberbulling o misoginia. En este sentido, también la confianza de las mujeres para navegar en Internet de forma segura se vio reducida en 13 puntos porcentuales.

En este Día del Internet Seguro, un rubro especial lo ocupan los niños y adolescentes que se conectan a internet en ocasiones sin la supervisión de sus padres. De acuerdo con Jimena Mora, directora jurídica de Seguridad Digital y Propiedad Intelectual de Microsoft, 7 de cada 10 adolescentes mexicanos de entre 13 y 17 años dijeron haber sufrido alguna consecuencia, como falta de sueño, estrés o ansiedad, después de enfrentar este tipo de riesgos.

El riesgo más grande al que los niños se enfrentan a la hora de navegar en internet es la ignorancia de los padres sobre los peligros que supone la red, de acuerdo con Melva Sangri, presidenta y fundadora de Mamá Digital, una organización que busca que los padres de familia estén presentes a la hora de prevenir y mitigar los riesgos que conlleva el uso de la tecnología para sus hijos.

De acuerdo con Alma Rangel, directora de Incidencia de Codeando México, prohibir el acceso de los menores a internet no es la mejor solución para protegerlos de los riesgos que conllevan las redes sociales y otras aplicaciones.

Otro de los factores que deben preocupar a los mexicanos a la hora de conectarse en internet es el número de dispositivos que se usan para acceder a esta red. De acuerdo con Ulises Cabrera, director de Windows y Seguridad Digital de Microsoft México, 80% de los usuarios encuestados dijo tener acceso a internet a través de un smartphone, pero también 74% contestó que usa una computadora portátil y 57%, una computadora de escritorio.

“Esto supone que tienes que debes tener cuidado en cuatro dispositivos en lugar de uno”, dijo Ulises Cabrera.

Cabrera ofreció además diez puntos para conectarse a internet de forma segura:

Piensa antes de publicar Cuida tu imagen y la de los demás Cierra tus sesiones en todos tus dispositivos Cuida tus contraseñas, hazlas difíciles Respeta los comentarios de los demás Usa apodos o alias que tu familia y amigos conozcan No publiques toda tu información en internet Trata de publicar las fotografías después de los eventos Asegura y cuida tus cuentas de redes sociales Crea dos cuentas de correo electrónico: una pública y una personal

rodrigo.riquelme@eleconomista.mx