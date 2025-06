Trump critica de nuevo a Powell antes de anuncio de tasas; medita designarse al frente de la Fed

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió de nuevo este miércoles contra el jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell, por lo que espera que sea una decisión de no bajar las tasas de interés y dijo que el hombre al que puso en el cargo durante su mandato anterior había hecho un mal trabajo.

Trump, en declaraciones a periodistas en la Casa Blanca, reflexionó sobre la posibilidad de nombrarse a sí mismo para dirigir el banco central estadounidense.

"Quizá debería ir yo a la Fed", dijo Trump. "¿Se me permite nombrarme a mí mismo en la Fed? Haría un trabajo mucho mejor que esta gente".

Trump ha criticado durante mucho tiempo a Powell y desató la preocupación del mercado a principios de este año cuando sugirió que el cese del jefe del banco central no podía llegar lo suficientemente rápido.

Desde entonces, Trump se ha retractado de esa retórica, diciendo que no despediría a Powell antes de que termine su mandato el próximo año, pero no se ha contenido en sus críticas más amplias y ha dejado claro que no le pedirá que permanezca al frente del banco central.

"Lo que voy a hacer es, ya sabes, que salga dentro de unos nueve meses, que tenga que hacerlo (...) Yo nunca lo habría vuelto a nombrar, lo volvió a nombrar (el presidente Joe) Biden. No sé por qué, pero supongo que tal vez era demócrata (...) ha hecho un mal trabajo", dijo Trump.

Trump expresó su decepción antes de la decisión de la Fed que se conocerá más tarde en el día, y subrayó su convicción de que la Fed había tardado demasiado en recortar las tasas.