Sofipos instalan comisión de PLD para reforzar monitoreo de operaciones

La Asociación Mexicana de Sofipos (AMS) integró una Comisión de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) conformada por más de 30 oficiales de cumplimiento, con quienes trabaja de manera permanente en el intercambio de mejores prácticas y en el fortalecimiento de capacidades para la detección de operaciones inusuales, como parte de una estrategia para robustecer los controles del sector.

En este contexto, las Sociedades Financieras Populares (Sofipos) han intensificado su colaboración con autoridades financieras nacionales e internacionales para reforzar sus mecanismos de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), con énfasis en el intercambio de información y el desarrollo de herramientas de inteligencia financiera.

A través de la AMS, el sector mantiene coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), con el objetivo de mejorar la detección de operaciones inusuales y fortalecer la gestión de riesgos asociados a delitos financieros.

Como parte de estos esfuerzos, las Sofipos han avanzado en la implementación de controles de gobierno corporativo, sistemas de alertamiento y mejoras en su infraestructura tecnológica y operativa, elementos clave para elevar la efectividad de sus procesos de monitoreo y cumplimiento.

Uno de los ejes centrales ha sido la adopción de la consulta obligatoria de listas de la Office of Foreign Assets Control (OFAC), derivada de un convenio suscrito en el 2025, lo que permite al sector alinearse con estándares internacionales y fortalecer la identificación de riesgos vinculados a posibles operaciones ilícitas

La OFAC es una dependencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos encargada de administrar sanciones económicas y comerciales impuestas a gobiernos, organizaciones, empresas o individuos involucrados en actividades como terrorismo, narcotráfico, corrupción o amenazas a la seguridad internacional.

Su Lista de Nacionales Especialmente Designados incluye a personas y entidades cuyos activos están bloqueados y con quienes está prohibido realizar transacciones.

Aunque se trata de una agencia estadounidense, sus listas tienen alcance global, ya que son una referencia común en los sistemas financieros internacionales para mitigar riesgos legales y reputacionales.

“La adopción obligatoria de listas OFAC refleja que el sector entiende el momento global y está decidido a elevar sus estándares. No es solo cumplimiento, sino fortalecer la integridad del sistema financiero mexicano”, señaló David Romero Morfín, vicepresidente de la AMS.

Estos avances fueron revisados en una reunión de trabajo entre representantes del sector, autoridades mexicanas y funcionarios de OFAC, como parte del seguimiento a los compromisos establecidos, donde también se abordaron mecanismos para profundizar el intercambio de información y el desarrollo de tipologías especializadas de delitos financieros.

Compromiso gremial

La Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares es un organismo fundado en septiembre del 2009, integrado por 26 Sofipos de 33 que conforman el sector, que tiene como objetivo promover el desarrollo del ahorro, la educación financiera y el otorgamiento de crédito popular en México, así como participar activamente en la evolución del marco regulatorio del sector.

En este contexto, el sector reafirmó su compromiso de continuar fortaleciendo sus estándares de cumplimiento y su coordinación con autoridades, en un esfuerzo por contribuir a la integridad y estabilidad del sistema financiero mexicano.

En el encuentro participaron David Romero Morfín, vicepresidente de la AMS; Marcos Arellano, agregado de OFAC para México; Máximo García Sánchez, coordinador de Ahorro y Regulación Financiera de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro; Emma Ibarra Carmona, directora de Asuntos Financieros de la UIF; Jessica Pulido, coordinadora de Prevención de Operaciones de Procedencia Ilícita B de la CNBV; y Sandro García Rojas, consejero de la AMS.