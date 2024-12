Sheinbaum informa que aumentaron 5% los ingresos tributarios en 2024

Respecto a 2023, los ingresos tributarios del gobierno federal aumentaron 5 % en 2024 al sumar 4.9 billones de pesos, informó la presidenta Claudia Sheinbaum y reiteró que todavía no es necesario concretar una reforma fiscal.

“Es sencillamente honestidad, que es lo que caracteriza al equipo del SAT. Eso es muy importante, porque en ningún otro país se plantea la esencia de combatir la corrupción y los privilegios para tener más ingresos para el erario, eso es algo que solamente se plantea en nuestro país. Y esta idea de que ‘hay que hacer una reforma fiscal’, y ‘hay que hacer una reforma fiscal’, todavía hay oportunidad de incrementar los ingresos’’, afirmó.

Durante la conferencia de prensa diaria en Palacio Nacional, Antonio Martínez, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT) precisó que, con corte al pasado día 23, los ingresos tributarios sumaron 4 billones 916,012 millones de pesos, cifra superior en 445, 284 millones de pesos a lo recaudado por las autoridades el año pasado.

La variación de ingresos tributarios y no tributarios entre 2023 y 2024 es de 1.3 por ciento.

“Fíjense, 5% en términos reales incrementó el ingreso… 445,284 millones de pesos más de ingresos es como 1.5 del PIB de ingresos adicionales, del 2023 al 2024, sin aumentar impuestos", dijo.

“Es decir, el trabajo del SAT lo que ha hecho es cobrar impuestos de manera adecuada, no permitir los privilegios del pasado y, al mismo tiempo, fortalecer al SAT para seguir incrementando los ingresos tributarios, y (la baja en) los no tributarios fue por la decisión, en su momento, del expresidente López Obrador de bajar el porcentaje de impuestos o de derechos que paga Pemex, pero aún así los no tributarios están cumpliendo con la Ley de Ingresos 2024", explicó Sheinbaum Pardo.

Y es que los ingresos no tributarios bajaron de 706,172 millones de pesos en 2023 a 576,994 en 2024, cifra 22% menor.

“Esto es parte de la esencia de la Cuarta Transformación. Sin aumentar impuestos, sencillamente combatiendo la corrupción y los privilegios se incrementan los ingresos, y el próximo año la meta es similar, es decir, un porcentaje similar de ingresos sin aumentar, sin aumentar impuestos’’, recalcó.

Mientras más ingresos haya, dijo, habrá mejor distribución de la riqueza.

Esa es la gran diferencia entre el pasado neoliberal, que condonaba todos los impuestos, (hoy) se prohíbe la condonación, se cobran bien los impuestos, no hay corrupción y hay los ingresos que representó el 2024", dijo.

Por último, anunció que el próximo día 30 presentará los indicadores económicos del país, correspondientes al cierre de 2024; “pero este, pues es un muy buen número que refleja lo que es la transformación del país’’, de jactó.

