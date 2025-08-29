Buscar
El Economista
Sector Financiero

Lectura 1:00 min

El Salvador trasladará reservas de bitcoin a varias direcciones

La Oficina Nacional de Bitcóin de El Salvador trasladará sus reservas de la popular criptomoneda a varias direcciones nuevas desde la única dirección que utilizaba anteriormente.

main image

Foto: Reuters

Reuters

El Salvador, el primer país en convertir el bitcóin en moneda de curso legal, trasladará sus reservas de la popular criptomoneda a varias direcciones nuevas desde la única dirección que utilizaba anteriormente con el fin de mejorar la seguridad, informó el viernes.

La Oficina Nacional de Bitcóin del país dijo en su cuenta en X que cada dirección albergaría hasta 500 bitcoines (alrededor de 54 millones de dólares según los precios recientes) y que un panel de control público haría transparente al público el saldo total de estas direcciones.

La nación centroamericana lleva años consolidando su posición en bitcóin. Hasta el viernes, poseía alrededor de 682 millones de dólares en la volátil criptomoneda.

Te puede interesar

Temas relacionados

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros Newslettersregístrate aquí
tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete