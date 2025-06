Remesas ayudan a fortalecer tipo de cambio: FMI

Expertos del Fondo Monetario Internacional (FMI) encontraron que el flujo de las remesas hacia un país puede generar presión de corto plazo en el tipo de cambio y debilitar su competitividad en el sector de bienes transables. Esta correlación es mayor y más rápida en los países que tienen sistemas de cambio flexibles, señalaron.

Al interior de un análisis titulado How do remittances affect real exchange rates? An empirical investigation, admitieron que pesan más en la cotización cambiaria las primas de liquidez sobre los bonos gubernamentales; así como la medición del riesgo global y la demanda de activos líquidos.

Pero subrayaron que “los países que tienen un sistema cambiario flexible, pueden presentar una sobrevaluación de su moneda si reciben remesas relativamente altas”.

En el documento destacaron que desde antes de la pandemia, el debate sobre las remesas se había centrado en los flujos de capital, su impacto económico y aspectos de protección social en los beneficiados.

Pero enfatizaron que ya es momento de analizar el impacto de estos envíos de dólares en la volatilidad del tipo de cambio, que son “efectos secundarios en el sector financiero”.

La investigación liderada por Alina Carare; Juan Pablo Celis; Metodij Hadzi-Vaskov y Yasumasa Morito, no realizan acercamiento alguno hacia la experiencia de ningún país, en particular, aunque sí los agruparon en función del sistema cambiario que tienen. Y en la lista de los 80 que cuentan con la flexibilidad de su tipo de cambio, incorporaron a México.

Esta no es la primera vez que el FMI pone atención al impacto que tienen los flujos de remesas en el mercado cambiario. En septiembre del año pasado, divulgaron una investigación titulada Managing remittances inflows with foreign exchange intervention, donde propusieron el desarrollo de herramientas de gestión de riesgos para aumentar la capacidad de absorción de entradas adicionales de divisas, vía remesas.

Caso México

Diversos analistas, como Raymundo Tenorio, profesor emérito del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) ya habían advertido que el saldo de la base monetaria evidenciaba el histórico ingreso de remesas que se presentó desde el 2020.

“Las remesas entran como dólares pero se cambian por pesos para su gasto en México”, ha explicado Tenorio.

La directora de análisis económico y financiero en Banco Base, Gabriela Siller, explicó aparte, que el volumen de operaciones del peso mexicano contra otras divisas el año pasado, ascendió a 6.53 billones de dólares.

De este volumen total, 20.1% fue movido a partir de las operaciones del peso mexicano con al menos una contraparte local como respaldo a la economía real; 19% estuvo explicado por flujos comerciales; 79.9% fueron operaciones especulativas y sólo 1% del volumen total de operaciones en dólares correspondió a remesas.

El centro de investigación México ¿Cómo vamos?, ya había hecho un acercamiento al impacto de las remesas en el tipo de cambio en enero del año pasado.

Precisaron que la cantidad de dólares que ingresan a México tiene un impacto directo en el tipo de cambio peso dólar.

“Más dólares en la economía mexicana, dado el régimen de tipo de cambio flexible, implican un tipo de cambio más fuerte en favor del peso”, señalaron.

Las remesas captadas en México entre enero y abril del año en curso, el dato más reciente, ascendió a 19,015 millones de dólares; una entrada acumulada que resultó inferior en 2.5% al flujo acumulado del mismo periodo del año pasado.

En los últimos 12 meses, de abril del 2024 al mismo mes del 2025, las remesas enviadas del exterior a los 4.9 millones de hogares beneficiados en México ascendieron a 64,260 millones de dólares.