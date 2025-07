Regulación en EU impulsa crecimiento de stablecoins

El valor total de las monedas estables (stablecoins) en circulación superó por primera vez los 250,000 millones de dólares, impulsado en gran medida por la aprobación de una nueva regulación en el Senado de Estados Unidos (EU) el mes pasado, según un informe de la plataforma de criptomonedas Binance.

Este avance legislativo corresponde a la Ley Genius (Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act), una iniciativa bipartidista que busca establecer el primer marco federal integral para las stablecoins de pago en Estados Unidos. Estas criptomonedas están diseñadas para mantener un valor estable, generalmente vinculado al dólar estadounidense, y deben estar respaldadas por activos líquidos. No obstante, hasta ahora no existía una normativa federal que garantizara ese respaldo.

La nueva ley establece que sólo emisores autorizados podrán lanzar stablecoins en el país. Esto incluye a bancos asegurados, así como a entidades no bancarias, federales o estatales, que cuenten con supervisión regulatoria. Además, exige un respaldo total de estas criptomonedas con dólares estadounidenses o activos altamente líquidos, como bonos del Tesoro o acuerdos de recompra a muy corto plazo.

Sin embargo, para que la Ley Genius entre en vigor, aún debe ser aprobada por la Cámara de Representantes durante este mes y posteriormente recibir la firma del presidente de Estados Unidos.

“El crecimiento coincidió con la aprobación de la Ley Genius por parte del Senado, lo que generó optimismo respecto a una mayor claridad regulatoria, un posible aumento en la demanda institucional y en los pagos con stablecoins”, señala el informe de Binance.

Este impulso regulatorio ocurre en un contexto en el que las stablecoins ganan terreno como medio de pago, especialmente en operaciones internacionales. De acuerdo con el Fintech México Radar 2025, entre las fintech especializadas en criptomonedas que utilizan stablecoins, 63% las emplea para enviar remesas entre personas, mientras que 50% las usa en operaciones de comercio transfronterizo.

El informe de Binance también destaca que plataformas como Shopify y Stripe anunciaron en junio pasado que sus usuarios ya pueden aceptar pagos de la stablecoin del dólar estadounidense (USDC) directamente en sus puntos de venta. Además, grandes minoristas como Walmart y Amazon han comenzado a explorar el desarrollo de sus propias monedas estables respaldadas por dólares.

Por su parte, las instituciones financieras también están dando pasos en esta dirección. El pasado 17 de junio, J.P. Morgan lanzó un programa piloto para JPM-D, proyecto que utilizaría una blockchain pública.

