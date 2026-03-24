Reap apuesta por blockchain para transformar los pagos transfronterizos e inicia expansión en México

En medio de las expectativas por la reconfiguración del comercio internacional, Reap inició operaciones en México con la mira puesta en un punto crítico: la infraestructura que sostienen las transacciones internacionales en el país con el resto del mundo.

La empresa de tecnología financiera con sede en Hong Kong –fundada en el 2018 como parte del programa de incubación de Cyberport– busca aprovechar el papel creciente del país dentro del corredor comercial entre Asia y América del Norte mediante una infraestructura habilitada con stablecoins.

Su entrada al mercado mexicano se formalizó tras obtener el registro como transmisor de dinero, lo que le permite ofrecer servicios localizados de transferencia y fortalecer la conectividad financiera entre Asia y América Latina.

Desde la perspectiva de la firma, el momento responde a un cambio estructural en los flujos comerciales, donde México se posiciona como un punto de articulación cada vez más relevante, pero con rezagos en la forma en que se mueve el dinero, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (pymes).

“Hoy puedes sentarte en un avión y llegar en menos de 24 horas a Hong Kong, mientras que un pago puede tardar hasta cinco días en llegar de México a ese mismo destino. Muchas empresas en México, sobre todo pymes, buscan nuevos rieles que las conecten con Asia para poder hacer pagos a proveedores de una forma más sencilla y más rápida”, menciona Jan Heinvirta, gerente de país en Reap.

La propuesta tecnológica se centra en el uso de stablecoins como infraestructura para habilitar pagos más ágiles. Se trata de activos digitales vinculados a monedas como el dólar –por ejemplo, USDC o USDT– que operan sobre tecnología blockchain, un sistema que permite registrar y validar transacciones de forma directa, segura y sin intermediarios, reduciendo el costo de los pagos internacionales.

“Lo que buscan las empresas no es usar stablecoins, lo que buscan es hacer su transferencia de una forma más rápida y más eficiente. Las stablecoins son un habilitador, una infraestructura que permite mover el dinero de forma más fácil con menores costos”, resalta Heinvirta.

Más allá de la eficiencia operativa, la firma enmarca su apuesta en el papel estratégico que México está adquiriendo dentro de las cadenas globales de suministro, particularmente en el contexto de la regionalización productiva.

La firma preparó su entrada al país durante más de dos años, con un enfoque en el cumplimiento regulatorio, y lo posiciona como su primer mercado en América Latina, con potencial para convertirse en un centro regional.