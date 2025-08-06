Mexicanos en EU, con más ingresos sin importar la generación

El salario promedio anual de la población mexicana en Estados Unidos (EU) ha aumentado de manera sostenida en términos reales, sin importar la generación migratoria a la que pertenezcan. Así lo revela un informe conjunto de BBVA Research y el Consejo Nacional de Población (Conapo), en el que también analiza la evolución socioeconómica de los migrantes mexicanos en ese país.

De acuerdo con el estudio, el ingreso promedio anual de las mujeres mexicanas en EU pasó de 22,756 dólares en 1995 a 35,612 dólares en el 2024, un incremento de 56.6 por ciento. En el caso de los hombres el crecimiento fue de 36%, al pasar de 32,223 dólares anuales a 43,810 dólares en el mismo periodo.

En este contexto, la condición de pobreza entre los mexicanos en EU ha disminuido de forma generalizada. En el 2024, la tercera generación de mexicanos nacidos en EU, muestra los niveles más bajos de pobreza, tanto en hombres como en mujeres, mientras que la segunda generación ha sido históricamente la más afectada por su alto índice de dependencia. No obstante, los últimos años han marcado una convergencia entre ambas generaciones.

Sin embargo, el informe subraya que el nivel educativo predominante entre los inmigrantes de México, Centroamérica y el Caribe es el bachillerato (completo o incompleto), por lo que persisten amplias brechas salariales entre regiones de origen. En todos los sectores laborales, los inmigrantes provenientes de Euroasia, África y Canadá reciben sueldos y salarios más altos, en promedio, que los latinoamericanos y caribeños.

En cuanto al crecimiento demográfico y laboral, entre el 2020 y el 2023, la población mexicana de primera generación recién llegada a Estados Unidos creció 113.1%; en el 2022, los estados de California, Texas e Illinois concentraron 57.9% de los mexicanos con matrícula consular, con una distribución de 28.1, 21.3 y 8.5%, respectivamente.

Pese a este aumento, la mayoría de la población de origen mexicano en Estados Unidos nació en ese país, lo que cobra relevancia frente a las nuevas políticas migratorias impulsadas por el expresidente Donald Trump.

“El análisis de sus características sociodemográficas y económicas es fundamental para comprender su integración y contribución al desarrollo económico y social del país en el que transcurre su vida. El proceso migratorio se forja continuamente, reforzando los vínculos entre el origen y el destino”, se lee en el reporte.